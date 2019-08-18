18 Ağustos 2019 Pazar 12:48:12 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 13:12:59
Feci olay! 18 aylık bebek otoparkta ezildi
28 yaşındaki anne Gissel Vazquezin, 18 aylık bebeğini bir otoparkta yalnız bırakması sonucunda bir arabanın bebeği ezmesi, güvenlik kameralarına yansıdı.
ABD´nin Texas eyaletinin Houston kentinde yaşanan olayda, 28 yaşındaki anne Gissel Vazquez, bebeğin bir arabanın ezmesi sonucunda hayatını kaybetmesi üzerine mahkemeye çıkarıldı.
Vasquez "bir çocuğun hayatını tehlikeye atarak ölümüne sebep olmakla" suçlanarak mahkemeye çıkarıldı. Bölge polisinden yapılan açıklamada, Vasquez ile bebeğin arasındaki mesafe ve bebeği bıraktığı yerin, suçlamalara neden olduğu belirtildi.
DHA
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