Feci olay! 18 aylık bebek otoparkta ezildi

ABD´nin Texas eyaletinin Houston kentinde yaşanan olayda, 28 yaşındaki anne Gissel Vazquez, bebeğin bir arabanın ezmesi sonucunda hayatını kaybetmesi üzerine mahkemeye çıkarıldı.

Vasquez "bir çocuğun hayatını tehlikeye atarak ölümüne sebep olmakla" suçlanarak mahkemeye çıkarıldı. Bölge polisinden yapılan açıklamada, Vasquez ile bebeğin arasındaki mesafe ve bebeği bıraktığı yerin, suçlamalara neden olduğu belirtildi.

DHA