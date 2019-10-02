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02 Ekim 2019 Çarşamba 21:26:01 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 21:27:37

Fatma Şahin ABD'de Akıllı Şehirler Haftası'na katıldı

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Akıllı Kentler Haftası’na katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin ve Gaziantep'in akıllı şehirler vizyonunu anlattı.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Akıllı Kentler Haftası’na katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin ve Gaziantep'in akıllı şehirler vizyonunu anlattı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Akıllı Kent Konseyi tarafından düzenlenen Akıllı Kentler Haftası'na katıldı.

Bu yılki teması "Akıllı Altyapı: Eşit Toplumlar" olan etkinliğin Uluslararası Akıllı Kentler oturumunda konuşan Şahin, Türkiye Belediyeler Birliğinin görev ve faaliyet alanlarına ilişkin katılımcıları bilgilendirerek, Türkiye’nin akıllı şehirler vizyonu, Gaziantep’teki örnek çalışmaları ve bu konudaki yeni faaliyet alanları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şahin, "Seçilmişler olarak hepimizin gayretinin, ortak sorunlara bilimi ve teknolojiyi kullanarak ortak çözümler üretmek ve akıllı şehirlerle birlikte mutlu şehirler inşa etmek olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"BİLİM VE TEKNOLOJİYE DOĞRU KULLANAN ŞEHİRLERİN REKABET GÜCÜ ARTACAK"

Göç sorunu, doğal kaynakların yetersizliği, çevre kirliliği, enerji verimliliği, akıllı güvenlik, akıllı sağlık gibi konulara değinen Şahin, bilim ve teknolojiyi doğru kullanan şehirlerin rekabet gücünün artacağını vurguladı.

Gaziantep’te hayata geçirilen akıllı şehir uygulamalarını da detaylı şekilde anlatan Şahin, "21. yüzyıl veri yüzyılı. Hangi şehir, bu verileri doğru bir şekilde sorunlarının çözülmesinde kullanırsa o şehir rekabet etme gücünü artırarak yoluna devam edecektir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak biz önce kurumsal kapasitemizi güçlendirdik. Ulaşım başta olmak üzere bilgi ve teknolojiyi nasıl kullanacağımızı vatandaş memnuniyetini gözeterek planladık." dedi.

GAZİANTEP'TEKİ AKILLI KENT UYGULAMALARI

2014'te başkan olduğunda nakit para ödenerek ulaşımın sağlandığını aktaran Şahin, "Öyle bir akıllı ulaşım sistemi oluşturduk ki hangi şehirden gelinirse gelinsin kredi kartıyla ve akıllı duraklardan ödeme yapılabilecek ve ulaşım denetleme sisteminin tamamen otomasyona dönüştüğü bir akıllı ulaşım sistemini hayata geçirdik.” ifadesini kullandı.

Enerji verimliliği konusunda Gaziantep'te uygulanan çalışmalara da değinen Şahin, bu konuda yaptıkları yatırımları çeşitlendirdiklerine dikkati çekti. Türkiye’de ilk kez bir belediyenin biyogazdan oluşan enerji sistemini kurduğunu ve enerji üretmeye başladığını belirten Şahin, akıllı su yönetimiyle ilgili de önemli detaylar verdi.

Şahin, konuşmasında ayrıca çevrenin korunması, enerji ve akıllı şehircilikle gibi konularda tüm paydaşlarla iş birliği ve tecrübe paylaşımına hazır oldukları mesajını verdi.

Washington'daki çeşitli kurum ve kuruluşları da ziyaret eden Şahin, ABD’deki kardeş şehirler üst organizasyonu olan "Sister Cities International" Başkanı Roger-Mark De Souza ile de bir görüşme yaptı.

AA

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