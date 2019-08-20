  • Bist 100
    95286.2
  • Dolar
    5,6647
  • Euro
    6,2777
  • Altın
    271,0030
İstanbul
24 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fenerbahçe'ye Diego Reyes'ten müjdeli haber Fenerbahçe'ye Diego Reyes'ten müjdeli haber
Volkan Babacan Beşiktaş'a imzayı atıyor Volkan Babacan Beşiktaş'a imzayı atıyor
Fatih Terim'in Mehmet Topal kararı belli oldu Fatih Terim'in Mehmet Topal kararı belli oldu
Fatih Terim Belhanda ile özel görüştü Fatih Terim Belhanda ile özel görüştü
British steel bilmecesi! OYAK ne kadara satın aldı? British steel bilmecesi! OYAK ne kadara satın aldı?
Bir evde 50 araç, gören şaşırıyor Bir evde 50 araç, gören şaşırıyor
Sörloth transferinin mimarları ortaya çıktı Sörloth transferinin mimarları ortaya çıktı
Trump'tan Keşmir'de gerginliğin azaltılması çağrısı Trump'tan Keşmir'de gerginliğin azaltılması çağrısı
İsrail Gazze'deki Filistinlileri göçe teşvik ediyor İsrail Gazze'deki Filistinlileri göçe teşvik ediyor
Merkez Bankasından zorunlu karşılıkların etkin kullanılması kararı Merkez Bankasından zorunlu karşılıkların etkin kullanılması kararı
Vincent Aboubakar Beşiktaş'a geri dönmek istiyor Vincent Aboubakar Beşiktaş'a geri dönmek istiyor
İBB Başkanı İmamoğlu işlerine ara vererek ikinci kez Bodrum'a gitti İBB Başkanı İmamoğlu işlerine ara vererek ikinci kez Bodrum'a gitti
Son Dakika... Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem! Son Dakika... Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem!
Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem! Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem!
Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı
Ilhan Omar: Trump ve Netanyahu'nun işgalin acımasız gerçeklerini saklamasına izin veremeyiz Ilhan Omar: Trump ve Netanyahu'nun işgalin acımasız gerçeklerini saklamasına izin veremeyiz
Türk denizleri, BM'de açılan sergiyle anlatıldı Türk denizleri, BM'de açılan sergiyle anlatıldı
ABD yönetimi Suriye'de Türk konvoyuna yapılan saldırıyı kınadı ABD yönetimi Suriye'de Türk konvoyuna yapılan saldırıyı kınadı
Sivas'ta feci kaza: 10 yaralı Sivas'ta feci kaza: 10 yaralı
Katar, Hobyo Limanı inşaat projesine start verdi Katar, Hobyo Limanı inşaat projesine start verdi
Karaciğeri tahinle yenileyin Karaciğeri tahinle yenileyin
Doğal insülin dereotu Doğal insülin dereotu
Firari emniyet müdürü kıskıvrak Firari emniyet müdürü kıskıvrak
Ne kurtarsalar kar Ne kurtarsalar kar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Ağustos 2019 Salı 09:17:31 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 09:24:23

Trump'tan Keşmir'de gerginliğin azaltılması çağrısı

ABD Başkanı Trump Hindistan Başbakanı Modi'nin ardından Pakistan Başbakanı Han ile de görüşerek, Keşmir'de gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump ve Pakistan Başbakanı İmran Han bir telefon görüşmesi yaptı. 

Görüşmede, Cammu Keşmir konusunda Hindistan ile gerilimin azaltılması ve ılımlı bir söylem takınılması gerektiğini vurgulayan Trump, Pakistan-Hindistan gerginliğini tırmandıracak adımlardan kaçınılması ve her iki tarafın da itidalli davranması çağrısında bulundu.

İki lider ayrıca ABD-Pakistan ekonomik ve ticari iş birliğini güçlendirmek konusunda da mutabık kaldı.

"Zor bir durum"

Günün daha erken saatlerinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile de görüşen Başkan Trump, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Han ve Modi ile ticaret ve stratejik ortaklık konularında konuştuklarını belirten Trump, "Hindistan ve Pakistan için en önemlisi iki dostumla, (Han ve Modi) Keşmir’de gerginliğin azaltılması konusunda görüştüm. Zor bir durum ama güzel görüşmelerdi!" ifadesini kullandı.

Bölgedeki gerilim sürüyor

Hindistan'ın, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini iptalinin ardından bölgenin içinde bulunduğu durum ve geleceğiyle ilgili gerilim sürüyor.

Bölgeye özel statü tanıyan maddenin iptal edildiği günden bu yana Cammu Keşmir'de yoğun güvenlik önlemleri, kısıtlamalar esnetilmesine rağmen devam ediyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırıldı

Hindistan, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Hindistan'da, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edildi.

Alınan kararda, bölge, Cammu ve Keşmir Birlik Toprağı ile Ladakh Birlik Toprağı şeklinde yeniden düzenlendi. Buna göre, Cammu Keşmir bölgesinde sınırlı yetkilere sahip yerel bir meclis bulunacak ancak Ladakh'ta meclis olmayacak.

Cammu Keşmir'in bundan böyle diğer Hint vatandaşlarına uygulanan yasalarla yönetilmesi bekleniyor. Bölgenin kendi anayasasına sahip olmak, savunma, iletişim ve dış ilişkiler dışındaki tüm meselelerde karar almak gibi birçok ayrıcalığı sona ermiş oldu.

Hindistan hükümetinin kontrol ettiği bölgeyi, Hindistan'ın geri kalanına kalıcı olarak dahil etme düşüncesiyle bu kararı aldığı savunuluyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ