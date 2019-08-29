29 Ağustos 2019 Perşembe 09:03:39 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:06:19
Fas'ta sel: 7 ölü
Fas'ın güneyindeki Tarudant bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 7 kişi hayatını kaybetti.
Fas haber ajansı MAP'ın yerel kaynaklardan naklettiği habere göre, ülkenin güneyindeki Tarudant bölgesinde çarşamba günü yağan şiddetli yağmur sonucu oluşan sele kapılan 7 kişi yaşamını yitirdi.
Selde kaybolan kişilerin olabileceği ihtimali değerlendirilerek arama çalışması yürütüldüğü belirtildi.
AA
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