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20 Mart 2020 Cuma 09:05:12 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 09:06:11

Fas'ta koronavirüs nedeniyle sağlıkta OHAL ilan edildi!

Fas, bugün saat 18'den itibaren Kovid-19 nedeniyle ülkede sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'un kontrol altında tutulması amacıyla vatandaşların bulundukları yerden çıkabilmeleri için yetkili makamlardan resmi belge alınması şartı getirildiği belirtildi.

Açıklamada, OHAL kapsamında belirlenen sektörlerde çalışanlara dışarı çıkma izni verileceği kaydedildi.

Son resmi açıklamaya göre Fas'ta koronavirüs vaka sayısı 63'e yükseldi, iki kişi de hayatını kaybetti.

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