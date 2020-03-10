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10 Mart 2020 Salı 16:22:13 | Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 17:53:05

Fas'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Fas'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kasablanka kentinde solumun sorunu, kalp ve damar rahatsızlıkları gibi kronik hastalıkları olan 89 yaşındaki Faslı bir kadının yaşamını yitirdiği ifade edildi. 

Uzman ekip tarafından gözetim altında tutulan hastanın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, gün içinde yaptığı açıklamada, cumartesi günü Marakeş'e gelen Fransız bir turistte koronavirüs görüldüğünü ve ülkedeki vaka sayısının 3'e yükseldiğini bildirmişti.

Açıklamada, Fransız turistin karantina altına alındığı ve sağlık durumunun endişe verici olmadığı kaydedilmişti. 

İSPANYA DA KORONAVİRÜS PANİĞİ BAŞLADI

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının İtalya'nın ardından Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden İspanya'da halk, hükümetin "sakin olun" çağrılarına rağmen panikle süpermarketlere akın etmeye başladı. Koronavirüs teşhisi konulan hastalardan şimdiye kadar 35 kişinin öldüğü ve vaka sayısının 1500'ü geçtiği İspanya'da bazı kentlerde öğrenime ara verilmesi, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması ve şirketlerin çalışanlarını evden çalıştırma kararları halkın gündelik alışkanlıklarını değiştirdi.

Başbakan Pedro Sanchez, Sağlık Bakanı Salvador İlla ve diğer bakanlar, halktan öncelikli olarak "sakin olmasını" istese de virüsün daha yaygın olduğu İtalya'dan gelen görüntülerin İspanyolları endişelendirdiği görülüyor.

FRANSA'DA ÖNLEMLER ARTIRILDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgının daha henüz başında olduklarını vurgulayarak, salgınla etkili şekilde mücadele edebilmek için halkın da sorumlulukları bulunduğunu söyledi.

Bu arada, Elysee Sarayı da Macron'un virüs kapmaması için önlemleri artırdı. Saray'dan yapılan açıklamada, Macron'un katılacağı toplantılar ve yapmayı planladığı ziyaretlerin kısıtlandığı bildirildi. Tedbirler kapsamında Macron'un makam odasında hiçbir toplantı yapılmaması, gerekli olmadıkça sarayda yemekli davetler düzenlenmemesi kararlaştırıldı. 10 gündür hiç kimseyle tokalaşmayan Macron'un, toplantılarını yaptığı oda da sık sık dezenfekte ediliyor.

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu da 15 Nisan'a kadar 450 spor etkinliğinin iptal edildiğini açıkladı.

AVUSTURYA'DA YENİ TEDBİRLER 

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, İçişleri Bakanı Karl Nehammer ve Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, ortak basın toplantısı düzenleyerek güncel verileri ve yeni önlemleri paylaştı.

Kurz, bugüne kadar 157 kişide virüs tespit edilen ülkede üç temel konuda sosyal yaşamı sınırlayıcı yeni önlemlerin hayata geçirileceğini duyurdu.

İtalya'dan Avusturya'ya seyahatlerin durdurulacağını ve sadece virüs bulaşmadığına dair tıbbi belgeye sahip kişilerin ülkeye girişlerine izin verileceğini açıklayan Kurz, İtalya'daki Avusturya vatandaşlarının da en kısa zamanda ülkeye getirileceğini ve bu kişilerin en az 15 gün ev karantinasında tutulacağını söyledi. Eğitim alanında da kısıtlamalara gidileceğini belirten Kurz, kapalı alanlarda 100 ve üzeri katılımcı ile yapılacak toplantıların iptal edileceğini, açık alanlarda ise 500 ve üzeri kişinin katılacağı organizasyonlara izin verilmeyeceğini ifade etti.

Üniversite ve yüksek okullarda eğitime pazartesi günü itibarıyla ara verileceğini duyuran Kurz, eğitimin mümkün olduğunca online yapılabilmesinin sağlanmaya çalışılacağını kaydetti.

ÇEKYA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Vaka sayısının 40'a yükseldiği Çekya'da ise Başbakan Andrej Babis, ülke genelinde 100 kişi üzerindeki toplantılara izin verilmeyeceğini belirterek, ilk ve orta okullarda yarından itibaren eğitime ara verileceğini duyurdu.

Bu arada, virüs tespit edilenlerin sayısı İsveç'te 264'e, Norveç'te 239'a, Yunanistan'da 89'a, Portekiz'de 41'e, Finlandiya'da 40'a, Macaristan'da 12'ye, Estonya'da 12'ye, Letonya'da 8'e ve Slovakya'da 7'ye yükseldi.

AA

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