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16 Temmuz 2019 Salı 22:28:03 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 22:29:39

Fas'ta Fransızca eğitim öngören tartışmalı yasa tasarısına onay

Fas'ta liselerdeki bazı derslerin Fransızca işlenmesini öngören "eğitim reformu" yasa tasarısı Temsilciler Meclisinde kabul edildi.

Fas'ta liselerdeki bazı derslerin Fransızca işlenmesinin öngörülmesinden dolayı tartışmalara yol açan "eğitim reformu" yasa tasarısı meclisten geçti.

Fas Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve bazı derslerin Fransızca okutulmasını öngören tasarıdaki tartışmalı 2. madde, Temsilciler Meclisinde, koalisyon ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) hariç, hükümet kanadı üyelerinin çoğu ve bazı muhalif partilerin oyları ile kabul edildi.

Yasa tasarısında yer alan ücretsiz eğitim ve istihdama ilişkin maddeler daha önce onaylanmıştı ancak dil ya da dillerdeki eğitim maddesi konusunda bir süredir tartışmalar sürüyordu.

Tasarı, yabancı dilde eğitimin yanı sıra zorunlu eğitimi desteklemek için özel bir fon kurulması, istihdam ve alım yöntemlerini çeşitlendirmek gibi maddeler de içeriyor.

Eğitim sürecinde bazı derslerin Fransızca işlenmesi teklifine bazı sendikalar, eğitimciler ve entelektüellerin yanı sıra bazı siyasiler de tepki gösteriyor.

Fas eğitim sistemindeki dil süreci

Fas, eğitimin Arapçalaştırılmasına yönündeki politikayı 1977'de benimsemişti. Ancak bilim, teknoloji ve matematik dersleri 1990'lı yılların başına kadar liselerde Fransızca olarak okutulmaya devam etti. Fen, iktisat, tıp ve mühendislik fakültelerindeki eğitimin Fransızca devam ettiği ülkede, lise eğitimi tamamlanana kadar tüm derslerin Arapçalaştırılması kararı alındı.

Ülkede eğitimin yeniden Fransızcalaştırılması serüveni ise Milli Eğitim Bakanı Raşid bin Muhtar'ın Kasım 2015'te yayımladığı genelgeyle yeniden gündeme geldi.

Söz konusu genelge, eğitim müfredatındaki karışıklığın giderilmesi, özellikle de mesleki eğitim veren liselerdeki eğitim bütünlüğünün sağlanması için 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren, liselerin bilim, mekanik ve elektronik teknolojileri bölümlerindeki matematik ve fen bilimleri derslerinin Fransızca okutulmasını öngörüyordu.

Fas anayasasına göre, ülkenin iki resmi dili bulunuyor. Bunlar, Arapça ve Berberice. Devletin görevleri arasında dilin kullanılması, geliştirilmesi ve korunması da bulunuyor.

AA

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