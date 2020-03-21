Fas'ta corona virüsü vakası 86'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkeye yurt dışından gelen 7 kişide Kovid-19 tespit edildi. Böylece ülke genelinde Covid-19 vaka sayısı 86'ya çıktı.

Fas, dün saat 18.00'den itibaren Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu.