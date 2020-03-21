21 Mart 2020 Cumartesi 09:12:54 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 09:13:23
Fas'ta corona virüsü vakası 86'ya yükseldi
Fas'ta corona virüsü (Covid-19) vaka sayısının 86'ya yükseldiği bildirildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkeye yurt dışından gelen 7 kişide Kovid-19 tespit edildi. Böylece ülke genelinde Covid-19 vaka sayısı 86'ya çıktı.
Fas, dün saat 18.00'den itibaren Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu.
- Kuzey Kore'den yeni füze denemesi! Kim Jong Un meydan okudu...
- Ürdün'de sokağa çıkma yasağı başladı
- Fas'ta corona virüsü vakası 86'ya yükseldi
- Koronavirüs kabusu devam ediyor! Peş peşe koronavirüs haberleri! İşte yaşanan son gelişmeler
- ABD'yi sarsacak corona virüsü iddiası! ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu' iddiası