Facebook üzerinde şaka olarak başlayan 'Naruto Koşusu' ABD ordusunu alarma geçirdi! Askerler 'Naruto koşusu' nasıl koşulur, nedir eğitimi aldı!
Yaklaşık 1,8 milyon kişinin Facebook üzerinden organize olarak ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan gizemli 51. Bölge’ye gitme etkinliği, ABD ordusunu teyakkuza geçirdi. ABD Hava Kuvvetleri, Facebook üzerinden bir şaka olarak başlayan etkinliğin çığ gibi büyümesi üzerine, vatandaşları bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı. Etkinliğe katılacak kişilerin ise "Naruto Koşusu" yapacaklarını duyurmaları üzerine ABD ordusuna bu teknik hakkında bilgi verildiğini öne süren görüntüler internette hızla yayıldı.
TM Dijital Haber Merkezi
ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan ve içerisinde uzaylılar ile UFO’lar hakkında gizemli araştırmalar yapıldığı düşünülen 51. Bölge, kısa bir süre sonra insan akınına uğrayacak gibi görünüyor. Facebook üzerinden organize olan yaklaşık 1,8 milyon kişi, “51. Bölge’de tutulan uzaylıları özgürlüklerine kavuşturmak” istiyor.
“NARUTO KOŞUSU İLE KURŞUNDAN KAÇABİLİRİZ”
Şaka ile başlayan fakat kısa sürede çığ gibi büyüyerek ciddi boyutlara ulaşan etkinliğin organizatörleri, ABD Hava Kuvvetlerinin “bölgeye yaklaşanlara karşı gerçek silah kullanılacağına” ilişkin açıklamasının ardından katılımcılara yaptıkları duyuruda şu ifadeleri kullandı:
“Eğer Naruto Koşusu yaparsak, onların kurşunlarından daha hızlı hareket edebiliriz.”
TOPLANTI KONUSU: NARUTO KOŞUSU
ABD Hava Kuvvetleri yetkililerinin bu yönde herhangi bir bildirimde bulunmamış olmasına rağmen, olayla ilgili bilgisi olduğu öne sürülen Reddit kullanıcılarına dayandırılan bilgiye ve toplantıdan çekildiği iddia edilen fotoğraf karelerine göre, Naruto Koşusu askeri bir toplantıda ele alındı.
Söz konusu fotoğraf kareleri, popüler bir Japon anime karakteri olan Naruto Uzumaki’nin hızlı koşu tekniğini gösteriyor. Buna göre; gövdesini ileri iten Naruto, kollarını arkaya uzatarak normalden daha hızlı koşabiliyor.
Böylesi bir brifing toplantısı olup olmadığı bir yana, askeriye içerisinde liderlik ve seminer verme teknikleri gibi eğitimler kapsamında bireylerin sunum kabiliyetlerini geliştirebilmeleri için “Balık nasıl tutulur?”, “Konserve nasıl açılır?” gibi tuhaf konuların da konuşulduğu biliniyor.
Uzmanlar, Naruto Koşusu’na ilişkin brifing görsellerinin gerçek olması ihtimaline ilişkin, böylesi bir sunum tekniği eğitimi kapsamında yapılmış olacağını düşünüyor.
51. BÖLGE
ABD’nin güneybatısındaki Nevada eyaletinde bulunan 51. Bölge, 2013 yılından bu yana ABD Hava Kuvvetlerince üs olarak kullanılıyor. Fakat bölgeyle ilgili spekülasyonlar, bundan onlarca yıl öncesine kadar dayanıyor.
Hem ABD toplumundan hem de -oyun, sinema ve kitap dünyalarına çokça konu olduğundan dolayı- dünya halklarının çeşitli katmanlarından insanlar, uzaylılar ve UFO’larla ilgili bütün sırların 51. Bölge’de tutulduğuna inanıyor.
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