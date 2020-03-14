  • Bist 100
    95605.2
  • Dolar
    6,3299
  • Euro
    7,0451
  • Altın
    314,1250
İstanbul
4 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşları için Kovid-19'la ilgili "kriz masası" kurdu Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşları için Kovid-19'la ilgili "kriz masası" kurdu
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi
İmamoğlu'ndan büyük gaf! Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'li Demirtaş'ı savunurken fena çuvalladı İmamoğlu'ndan büyük gaf! Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'li Demirtaş'ı savunurken fena çuvalladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: MKEK maske üretebilir Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: MKEK maske üretebilir
Alo 184 hattı koronavirüs için konusunda hizmet vermeye başladı Alo 184 hattı koronavirüs için konusunda hizmet vermeye başladı
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, seyahat yasağının genişletildiğini açıkladı ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, seyahat yasağının genişletildiğini açıkladı
Çaykur Rizespor'da Umar sezonu kapattı Çaykur Rizespor'da Umar sezonu kapattı
Polonya’da Acil salgın durumu ilan edilmesinin ardından hayat durdu Polonya’da Acil salgın durumu ilan edilmesinin ardından hayat durdu
SGK'dan emekli maaş promosyonu ile ilgili koronavirüs tedbiri! 143 hizmeti e-Devlet üzerinden verecek SGK'dan emekli maaş promosyonu ile ilgili koronavirüs tedbiri! 143 hizmeti e-Devlet üzerinden verecek
F-35'teki tasarım sorunları bitmiyor! Tespit edilen 883 hata ortalığı karıştırdı F-35'teki tasarım sorunları bitmiyor! Tespit edilen 883 hata ortalığı karıştırdı
Filistin, İsrail'den Filistinli tutukluları serbest bırakmasını istedi Filistin, İsrail'den Filistinli tutukluları serbest bırakmasını istedi
Yasak konulan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler salıya kadar dönebilecek Yasak konulan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler salıya kadar dönebilecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı genelge yayınladı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı genelge yayınladı
Yurt dışına zorunlu çıkacak personelden, sağlık raporu istenecek Yurt dışına zorunlu çıkacak personelden, sağlık raporu istenecek
Şeyma Subaşı karantina açıklaması! 'Guido Senia'nın tüm koronavirüs testleri yapıldı' Şeyma Subaşı karantina açıklaması! 'Guido Senia'nın tüm koronavirüs testleri yapıldı'
İçişleri Bakanlığı: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı’nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak İçişleri Bakanlığı: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı’nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak
AK Parti MYK ve MKYK toplantılarına kronavirüs tedbiri AK Parti MYK ve MKYK toplantılarına kronavirüs tedbiri
Öldüren yumruk MOBESE'ye yansıdı Öldüren yumruk MOBESE'ye yansıdı
Öldüren yumruk kameraya yansıdı! 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Öldüren yumruk kameraya yansıdı! 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'den ABD'ye Türk işi el yıkama dersi Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'den ABD'ye Türk işi el yıkama dersi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bilgisayarı olmadan kodlamayı öğrenen Güneş'i kabul etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bilgisayarı olmadan kodlamayı öğrenen Güneş'i kabul etti
Çin’de ölümcül koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 3 bin 193 yükseldi Çin’de ölümcül koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 3 bin 193 yükseldi
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
TRT Çocuk, temizlik ve hijyeni aşılayan içerikler yayınlıyor TRT Çocuk, temizlik ve hijyeni aşılayan içerikler yayınlıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Mart 2020 Cumartesi 19:18:03 | Son Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 19:27:19

F-35'teki tasarım sorunları bitmiyor! Tespit edilen 883 hata ortalığı karıştırdı

Beşinci nesil F-35 savaş uçağında büyük kriz yaşanıyor. ABD'de Müşterek Taaruz Uçağı (F-35) Program Ofisinin şubat ayında hazırladığı raporda F-35'te 883 tasarım hatası tespit edildiği bildirildi.

ABD'de Müşterek Taaruz Uçağı (F-35) Program Ofisinin şubatta hazırladığı rapor, F-35 uçağında 883 tasarım hatası tespit edildiğini ve bunların önemli bir kısmına ilişkin üretici firmalarla F-35 ofisi arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu ortaya koydu.

Beşinci nesil savaş uçağı olarak tasarlanan ve zaman zaman 'dünyadaki en güçlü savaş uçağı' olarak anılan F-35'teki tasarım sorunları bitmiyor.

'Project on Government Oversight' adlı sivil toplum kuruluşunca (STK) ele geçirilen 28 Şubat tarihli 'Müşterek Taaruz Uçağı Program Ofisi Arıza Raporu'nda, halihazırda uçakta 883 tasarım hatasının bulunduğu bildirildi.

Raporda, 448 arızanın halen 'devam ettiği' ve bu konuda F-35 ofisiyle şirketler arasında 'anlaşmazlık olduğu' belirtildi. Bu kategoriye, uçağı kullanan pilotların tespit ettiği ancak başta Lockheed Martin olmak üzere, uçağı tasarlayıp inşa eden müteahhit şirketlerin arıza olarak görmediği tasarım hataları giriyor.

Lockheed Martin'in söz konusu tasarım hatalarına ilişkin, F-35 ofisine uçağın mevcut halinin projenin şartnamelerine uygun olduğunu ancak belirtilen tasarım hatalarının düzeltilmesi için proje sözleşmesine ek fiyat eklenmesi gerektiğini ifade ettiği kaydediliyor.

Raporda, uçakta tespit edilen 162 hataya ilişkin ise arızaların devam ettiği ve 'düzeltme planı olmadığı' belirtiliyor. Bu da şirketlerin söz konusu tasarım hatalarına ilişkin, ellerinde yapacak bir şey bulunmadığı anlamına geliyor.

273 TASARIM HATASININ ÇÖZÜMÜ İÇİN FON BEKLENİYOR

Raporda, F-35 mühendislerinin tespit edilmiş 10 tasarım hatası için uçağın bir sonraki modernizasyon sürecini beklediği ifade edildi. Ayrıca, 273 tasarım hatasına da çözümler bulunduğu vurgulanan raporda, bunların düzeltilmesine başlanması için hem ek fon sağlanması hem de daha çok test yapılması için bekletildiği belirtildi.

F-35'LER SON BİRKAÇ YILDIR SINIRLI GÖREVLER İCRA EDEBİLİYOR

Kasım'da ABD Savunma Bakanlığı Test ve Değerlendirme Ofisinin F-35'e ilişkin raporunda, 873 hata tespit edildiği ve bunların 576'sının uçağı geliştirme sürecinden beri devam ettiği belirtilmişti.

20 yılı aşkın süredir geliştirilmekte olan F-35 uçağı, son birkaç yıldır sınırlı görevler icra edebiliyor.

F-35 LİGHTİNG

Savaştaki birçok amaç için farklı uçak geliştirmenin masraflı olmasından dolayı tek bir uçağın tüm görevleri yerine getirmesi amacıyla tasarlanan bir savaş uçağıdır. ABD deniz ve hava kuvvetlerindeki F-16, A-10, F/A-18, AV-8B'leri İngiltere ise Harrier'ları bu uçak ile değiştirecektir.

F-35 Müşterek Taarruz Uçağı, tek pilot ve tek motorlu, beşinci nesil, hava-yer taarruz, keşif, taktik savunma gibi çok maksatlı görevleri, düşük görünürlük özelliğiyle gerçekleştirebiliyor.

Sahip olduğu DAS sistemiyle 360 derece görüş sağlayabilen F-35'in, özel tasarlanmış geometrisi ve kaplaması sayesinde sahip olduğu düşük görünürlük özelliği, düşman radarları tarafından tespitini güçleştiriyor.

F-35, sahip olduğu Link-16 ve MADL haberleşme sistemleriyle tespit ettiği tehditleri etrafında bulunan diğer F-35 ve silah sistemleriyle paylaşabiliyor, bu sayede harp ortamındaki farkındalık seviyesi artırılıyor.

Sensör füzyon teknolojisiyle EOTS, DAS, radar gibi kaynaklardan aldığı bilgileri birleştirerek, harp ortamının resmini pilota sunan uçak, bu sayede dost ve düşmana yönelik tanımlamaların çok daha doğru şekilde yapılmasını sağlıyor.

F-35'in 3 ayrı konfigürasyonu bulunuyor. Geleneksel kalkış ve iniş (CTOL) yeteneğine sahip F-35A, iniş ve kalkış yapabilmek için piste ihtiyaç duyuyor. Kısa kalkış ve dikey iniş (STOVL) yapabilen F-35B, kısa pistlerden kalkış yapabiliyor ve helikopter gibi iniş gerçekleştirebiliyor.

Uçak gemileri için tasarlanmış versiyon (CV) F-35C ise helikopterler gibi olduğu yerden yükselerek kalkış yapıp ve aynı şekilde inebiliyor.

Uçağın azami hızının 1932 km/s olduğu belirtiliyor.

Uzunluğu 15,67 metre, yüksekliği 4,33 metredir.

Kanat açıklığı 10,65 metredir.

Uçağın boş ağırlığı 13,17 tondur.

Menzili modeller arasında çok az farklar olsada yaklaşık olarak 2000 kilometre civarındadır

18.000 Metrelik bir irtifaya çıkabilmektedir ve tırmanma hızı saniyede 200 metredir.

SİLAHLAR 1 adet 25 mm'lİk top 4 namlulu top.

Havadan karaya füzeler:

AGM-88 HARM

AGM-158 JASSM

Brimstone

Lockheed Martin JAGM

Storm Shadow

SOM

Havadan Havaya Füze:
AIM-120 AMRAAM
AIM-9 Sidewinder
IRIS-T
MBDA Meteor

Anti-gemi füzeleri:
Naval Strike Missile JSM

Long Range Anti-Ship Missile

(LRASM)

Bombalar:
MK-84, MK-83, MK-82 Genel
maksat bombaları

CBU-100 küme bombası

Paveway serisi lazer güdümlü bombalar

GBU-39 SDB küçük çap bombalar

JDAM serisi

B61 Nükleer bomba

AGM-154 JSOW

EN ÇOK OKUNAN HABERLER