F-35'teki tasarım sorunları bitmiyor! Tespit edilen 883 hata ortalığı karıştırdı

ABD'de Müşterek Taaruz Uçağı (F-35) Program Ofisinin şubatta hazırladığı rapor, F-35 uçağında 883 tasarım hatası tespit edildiğini ve bunların önemli bir kısmına ilişkin üretici firmalarla F-35 ofisi arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu ortaya koydu.

Beşinci nesil savaş uçağı olarak tasarlanan ve zaman zaman 'dünyadaki en güçlü savaş uçağı' olarak anılan F-35'teki tasarım sorunları bitmiyor.

'Project on Government Oversight' adlı sivil toplum kuruluşunca (STK) ele geçirilen 28 Şubat tarihli 'Müşterek Taaruz Uçağı Program Ofisi Arıza Raporu'nda, halihazırda uçakta 883 tasarım hatasının bulunduğu bildirildi.

Raporda, 448 arızanın halen 'devam ettiği' ve bu konuda F-35 ofisiyle şirketler arasında 'anlaşmazlık olduğu' belirtildi. Bu kategoriye, uçağı kullanan pilotların tespit ettiği ancak başta Lockheed Martin olmak üzere, uçağı tasarlayıp inşa eden müteahhit şirketlerin arıza olarak görmediği tasarım hataları giriyor.

Lockheed Martin'in söz konusu tasarım hatalarına ilişkin, F-35 ofisine uçağın mevcut halinin projenin şartnamelerine uygun olduğunu ancak belirtilen tasarım hatalarının düzeltilmesi için proje sözleşmesine ek fiyat eklenmesi gerektiğini ifade ettiği kaydediliyor.

Raporda, uçakta tespit edilen 162 hataya ilişkin ise arızaların devam ettiği ve 'düzeltme planı olmadığı' belirtiliyor. Bu da şirketlerin söz konusu tasarım hatalarına ilişkin, ellerinde yapacak bir şey bulunmadığı anlamına geliyor.

273 TASARIM HATASININ ÇÖZÜMÜ İÇİN FON BEKLENİYOR



Raporda, F-35 mühendislerinin tespit edilmiş 10 tasarım hatası için uçağın bir sonraki modernizasyon sürecini beklediği ifade edildi. Ayrıca, 273 tasarım hatasına da çözümler bulunduğu vurgulanan raporda, bunların düzeltilmesine başlanması için hem ek fon sağlanması hem de daha çok test yapılması için bekletildiği belirtildi.

F-35'LER SON BİRKAÇ YILDIR SINIRLI GÖREVLER İCRA EDEBİLİYOR



Kasım'da ABD Savunma Bakanlığı Test ve Değerlendirme Ofisinin F-35'e ilişkin raporunda, 873 hata tespit edildiği ve bunların 576'sının uçağı geliştirme sürecinden beri devam ettiği belirtilmişti.

20 yılı aşkın süredir geliştirilmekte olan F-35 uçağı, son birkaç yıldır sınırlı görevler icra edebiliyor.

F-35 LİGHTİNG



Savaştaki birçok amaç için farklı uçak geliştirmenin masraflı olmasından dolayı tek bir uçağın tüm görevleri yerine getirmesi amacıyla tasarlanan bir savaş uçağıdır. ABD deniz ve hava kuvvetlerindeki F-16, A-10, F/A-18, AV-8B'leri İngiltere ise Harrier'ları bu uçak ile değiştirecektir.

F-35 Müşterek Taarruz Uçağı, tek pilot ve tek motorlu, beşinci nesil, hava-yer taarruz, keşif, taktik savunma gibi çok maksatlı görevleri, düşük görünürlük özelliğiyle gerçekleştirebiliyor.

Sahip olduğu DAS sistemiyle 360 derece görüş sağlayabilen F-35'in, özel tasarlanmış geometrisi ve kaplaması sayesinde sahip olduğu düşük görünürlük özelliği, düşman radarları tarafından tespitini güçleştiriyor.

F-35, sahip olduğu Link-16 ve MADL haberleşme sistemleriyle tespit ettiği tehditleri etrafında bulunan diğer F-35 ve silah sistemleriyle paylaşabiliyor, bu sayede harp ortamındaki farkındalık seviyesi artırılıyor.

Sensör füzyon teknolojisiyle EOTS, DAS, radar gibi kaynaklardan aldığı bilgileri birleştirerek, harp ortamının resmini pilota sunan uçak, bu sayede dost ve düşmana yönelik tanımlamaların çok daha doğru şekilde yapılmasını sağlıyor.

F-35'in 3 ayrı konfigürasyonu bulunuyor. Geleneksel kalkış ve iniş (CTOL) yeteneğine sahip F-35A, iniş ve kalkış yapabilmek için piste ihtiyaç duyuyor. Kısa kalkış ve dikey iniş (STOVL) yapabilen F-35B, kısa pistlerden kalkış yapabiliyor ve helikopter gibi iniş gerçekleştirebiliyor.

Uçak gemileri için tasarlanmış versiyon (CV) F-35C ise helikopterler gibi olduğu yerden yükselerek kalkış yapıp ve aynı şekilde inebiliyor.

Uçağın azami hızının 1932 km/s olduğu belirtiliyor.

Uzunluğu 15,67 metre, yüksekliği 4,33 metredir.

Kanat açıklığı 10,65 metredir.

Uçağın boş ağırlığı 13,17 tondur.

Menzili modeller arasında çok az farklar olsada yaklaşık olarak 2000 kilometre civarındadır

18.000 Metrelik bir irtifaya çıkabilmektedir ve tırmanma hızı saniyede 200 metredir.

SİLAHLAR 1 adet 25 mm'lİk top 4 namlulu top.

Havadan karaya füzeler:



AGM-88 HARM

AGM-158 JASSM

Brimstone

Lockheed Martin JAGM

Storm Shadow

SOM

Havadan Havaya Füze:

AIM-120 AMRAAM

AIM-9 Sidewinder

IRIS-T

MBDA Meteor

Anti-gemi füzeleri:

Naval Strike Missile JSM

Long Range Anti-Ship Missile

(LRASM)

Bombalar:

MK-84, MK-83, MK-82 Genel

maksat bombaları

CBU-100 küme bombası

Paveway serisi lazer güdümlü bombalar

GBU-39 SDB küçük çap bombalar

JDAM serisi

B61 Nükleer bomba

AGM-154 JSOW