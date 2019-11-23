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23 Kasım 2019 Cumartesi 22:16:17 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 22:37:05

F-35'lerle donatılmış 34. Avcı Filosu Birleşik Arap Emirlikleri'ne konuşlandırılıyor

ABD, İran ile yaşadığı gerilimi bahane ederek Hill Hava Kuvvetleri Üssü'nde F-35 savaş uçaklarının da bulunduğu 34. Avcı Filosu'nu Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) konuşlandırıyor.

ABD, İran'la yaşanan gerilimler bahanesiyle bölgeye asker ve silah yığmaya devam ediyor.

Başkan Donald Trump, bu sevkiyatlar kapsamında Suudi Arabistan'a ek 3 bin asker ve hava savunma sistemleri gönderileceğine ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiğini açıkladı.

ABD'nin İran'a karşı Suudi Arabistan'a asker ve silah gönderme planı dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ABD'nin Standard-Examiner gazetesi Hill Hava Kuvvetleri Üssü'nden BAE'ye F-35'lerle donanmış bir filonun gönderileceğini ileri sürdü.

'388'inci Savaş Kanadı'nın komutanı Albay Steven Behmer'a dayandırılan iddiaya göre, 34. ve 466. filolar Utah'taki Hill Hava Üssü'nden ayrılarak BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin 30 km güneyindeki El-Zafra (Al-dhafra) Hava Üssü'ne geçiyor.

ABD bu yılın başlarında Hill Hava Üssü'ndeki '4. Fighter Squadron'u Orta Doğu'ya gönderdi. Jetler ve ABD personeli 6 aylık görev süresinin ardından geri döndü.

Rude Rams olarak bilinen 34. Avcı Filosu, Amerikan ordusunun en yeni beşinci nesil savaş uçağı olan F-35'lerle donatıldı.

(star.com.tr)

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