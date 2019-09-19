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19 Eylül 2019 Perşembe 23:05:43 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 23:38:29

Evlerin çatısında dolaşan bir panter, bölgede büyük paniğe oldu

Fransa’nın Armentieres kentinde, evlerin çatısında dolaşan bir panter, bölgede büyük paniğe oldu.

İhbarı ilk başta şaka zanneden polis yetkilileri, olayın gerçek olduğunu anlayınca kente çok sayıda ekip gönderdi. Panterin bulunduğu cadde trafiğe kapatılırken, bir eve camdan giren hayvan içeri kapatıldı.

Ardından veteriner eşliğinde içeri giren görevliler, uyuşturucu tabancası kullanarak yaklaşık 30 kiloluk panteri uyutarak yakaladı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici iğneyle vurulan panter, itfaiye ekipleri tarafından ele geçirildi. Fransa'nın kuzeyinde Lille kentinin yakınlarında bulunan Armentieres kasabasında siyah bir panter paniğe neden oldu. Ülkeye yasadışı yollarla sokulduğu iddia edilen panterin, bir binanın çatı katına tırmandığı görüldü. Yerel medya, yaklaşık 30 kilogram ağırlığında, 6 aylık siyah panterin binanın merdivenlerinden çatı katına tırmanarak bir eve girdiği ve evde bulunan bir çocuğu korkuttuğunu bildirdi.

Panteri bulunduğu yerden indirmek için itfaiye, polis ve veteriner ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından sakinleştirici iğneyle vurulan panter, sağlıklı bir şekilde ele geçirildi. Panterin Asya ve Afrika'ya ait bir tür olduğu ve Fransa'ya nasıl getirildiğinin araştırıldığı bildirildi. Ele geçirilen panter, hayvanat bahçesine götürüldü.

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