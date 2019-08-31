Evleri basıp işkence yapıyorlar

Hindistan’ın, yüzde 95’i Müslüman olan Keşmir bölgesinin özel statüsüne son vermesinin ardından, askerlerin evleri basarak halka ağır işkenceler yaptığı belirlendi. BBC’nin haberine göre, Keşmir’de yaşayan çok sayıda köylü, güvenlik güçlerince dövüldüklerini ve kendilerine elektroşok verildiğini söyledi.

DEMİR ÇUBUKLARLA DAYAK

BBC’ye konuşan bir köylü, güvenlik güçlerinin kendisinden protestolar sırasında “taş atanların isimlerini” vermesini isteğini kaydetti. Askerlere hiçbir şey bilmediğini söylediğini anlatan genç köylü, “Giysilerimi çıkarttırdılar. Neredeyse 2 saat boyunca beni acımasızca demir çubuk ve sopalarla dövdüler. Ne zaman bilincimi kaybetsem, kendime getirmek için elektrik şoku verdiler” dedi.

AJANLIĞI KABUL ETMEDİ

Haberde, BBC muhabirinin, “Bir diğer köyde askerlerin kendisinden direnişçilere karşı muhbirlik yapmasını isteyen ve bunu reddedince de çok ağır şekilde dövülen 20’li yaşlarda bir gençle karşılaştım. Dayaktan dolayı 2 haftadır sırt üstü yatamadığını söyledi” sözleri yer aldı.