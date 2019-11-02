Esrarengiz ölüm: Bağdadi
ABD Başkanı Donald Trump’ın terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi’yi Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen gece operasyonuyla öldürdüğünü açıklamasının ardından elebaşının akıbetine ilişkin tartışmalar sürüyor.
Rusya Dış İstihbarat Direktörü Sergey Narışkin, DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi’nin öldürüldüğüne dair ellerinde kanıt bulunmadığını söyledi. Narışkin, “Elimizde yüzde yüz kesinlikle konuşmamıza imkan verecek genetik materyal bulunmuyor” diye konuştu.
Esed: ABD bize niye teşekkür etti anlamadım
Suriye rejiminin lideri Beşar Esed de konuyla ilgili açıklamasında ABD’nin henüz DEAŞ liderinin öldüğüne dair hiçbir delil sunmadığını vurgulayarak “Suriye’nin ABD’ye yardımcı olduğunu ise haberlerden öğrendik. Trump neden teşekkür etti anlamadım” ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD’den yeni bir DEAŞ açıklaması geldi. Trump, Twitter’dan paylaştığı mesajda “DEAŞ’ın yeni bir lideri var. Kim olduğunu tam olarak biliyoruz!” dedi.
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