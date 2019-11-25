Esper'in istifasını istediği isim istifa etti! Trump'tan açıklama

  • Bist 100
    107756
  • Dolar
    5,7081
  • Euro
    6,2938
  • Altın
    269,7310
İstanbul
12 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı
Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başladı
Kanser hastalarında kalp ve damar hastalıkları riski artıyor Kanser hastalarında kalp ve damar hastalıkları riski artıyor
Prematüre bebeklerde engelsiz sağ kalım oranı arttı Prematüre bebeklerde engelsiz sağ kalım oranı arttı
Macar bilim insanları doğanın 5. gücünü mü buldu? Macar bilim insanları doğanın 5. gücünü mü buldu?
Her 10 hastadan biri KOAH tanısı alıyor Her 10 hastadan biri KOAH tanısı alıyor
Ölüm kayıtları ve tescilleri elektronik ortama taşındı Ölüm kayıtları ve tescilleri elektronik ortama taşındı
S-400 testleri mi başlıyor? S-400 testleri mi başlıyor?
İsrail uçakları Suriye’deki Rus askeri üslerini gözlemledi İsrail uçakları Suriye’deki Rus askeri üslerini gözlemledi
2020 Olimpiyatları'na hazırlanan stattan 187 iskelet çıktı! 2020 Olimpiyatları'na hazırlanan stattan 187 iskelet çıktı!
Lecce, Burak Yılmaz'dan vazgeçmiyor Lecce, Burak Yılmaz'dan vazgeçmiyor
Kemal Kılıçdaroğlu yine geri vites yaptı! Kemal Kılıçdaroğlu yine geri vites yaptı!
İstanbul'da su dağıtıyordu! Küresel terörün karakutusu yakalandı ve itirafçı oldu İstanbul'da su dağıtıyordu! Küresel terörün karakutusu yakalandı ve itirafçı oldu
Tonlarca ağırlığın altında kalarak can verdi Tonlarca ağırlığın altında kalarak can verdi
Bakan Cahit Turhan: Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalacak Bakan Cahit Turhan: Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalacak
Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil’den yürek yakan paylaşım Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil’den yürek yakan paylaşım
Son Dakika... Rasulayn’da PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi Son Dakika... Rasulayn’da PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi
İmalat kapasite kullanım oranı açıklandı İmalat kapasite kullanım oranı açıklandı
Hong Kong yerel seçiminde sandıktan demokrasi savunucularının zaferi çıktı Hong Kong yerel seçiminde sandıktan demokrasi savunucularının zaferi çıktı
PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuruları başladı mı? PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuruları başladı mı?
İçişleri Bakanlığı: Çakar uygulamasında eski vekillere ayrıcalık yok İçişleri Bakanlığı: Çakar uygulamasında eski vekillere ayrıcalık yok
NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok! Kaderinizi kabullenin NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok! Kaderinizi kabullenin
İzmir'de korkutan yangın İzmir'de korkutan yangın
İstanbul'da cinayet gibi iş kazası: Tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi İstanbul'da cinayet gibi iş kazası: Tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Kasım 2019 Pazartesi 09:20:35 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 09:23:05

Esper'in istifasını istediği isim istifa etti! Trump'tan açıklama

ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Richard Spencer, Savunma Bakanı Mark Esper'in isteği üzerine istifasını açıkladı.

ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Richard Spencer, Savunma Bakanı Mark Esper'in isteği üzerine istifasını açıkladı. Spencer, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) "Esper'in istifasını istediğini" açıklamasının ardından, Başkan Donald Trump'a hitaben bir mektup yazarak görevinden ayrıldı.

Mektupta kendisinin en önemli sorumluluğunun rütbeler arasındaki disiplin olduğunu belirten Spencer, "Ne yazık ki şu aşamada, iyi düzen ve disiplin noktasında beni bu göreve atayan Başkomutan ile aynı anlayışı paylaşmıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Edward Gallagher

ESPER İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

Spencer'ı istifaya götüren süreç ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in açıklamasıyla başladı. Esper'in, ABD donanmasındaki özel tim Navy Seal'e bağlı olarak Irak'ta görev yaptığı dönemde, askeri kuralları ihlal etmekten suçlu bulunan Edward Gallagher'in durumuna ilişkin Beyaz Saray ile "gizli görüşmeler yapan" Spencer'in istifasını istediği duyuruldu. 

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, "Savunma Bakanı Esper, Gallagher'in durumu da dahil olmak üzere Beyaz Saray ile yaptığı konuşmalara ilişkin açık sözlü davranmamasından dolayı, Spencer'a karşı güvenini kaybetti ve Spencer'in istifasını istedi" ifadelerini kullandı.

Esper'in, cuma günü askeri yetkililerle yaptığı görüşmelerde, Spencer'in, Gallagher'ın rütbesinin korunması ve bu rütbeden emekli edilmesine dair Beyaz Saray ile özel görüşmeler yaptığını öğrendiği aktarılan açıklamada, Bakanın bu görüşmelerle ilgili hiçbir zaman bilgilendirilmediğinin altı çizildi.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman

ESPER'DEN ÜZÜNTÜLÜYÜM AÇIKLAMASI

Açıklamada görüşüne yer verilen Esper ise "Üst düzey bir Pentagon yetkilisinin böyle bir durumunun ortaya çıkmasından dolayı üzüntülüyüm. Ne yazık ki sonuç olarak Sekreter Spencer'in artık görevine devamı için benim güvenime sahip olmadığına karar verdim. Ona iyi şanslar diliyorum" vurgusu yaptı.

Esper'in, Spencer'ın yerine emekli donanma amirali olan ABD'nin Oslo Büyükelçisi Kenneth Braithwaite'i önerdiği bildirildi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump da yaşanan bu gelişmelere ilişkin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Donanmasının Gallagher'in yargılama sürecinde izlediği yoldan memnun değildim. Gallagher'a çok kötü davranıldı ama bütün ağır suçlamalardan aklandı" ifadelerini kullandı. Gallagher'in tenzili rütbesini geri çektiğini anımsatan Trump, "Aynı zamanda daha önceki yönetimlerin sözleşme prosedürlerinden kaynaklanan büyük maliyetlerden de memnun değildim. Bu nedenle de Spencer'in görevine Esper tarafından son verildi" değerlendirmesinde bulundu. 

Spencer'a görevinden dolayı teşekkür eden Trump, "ABD'nin Oslo Büyükelçisi Kenneth Braithwaite'i, yeni Deniz Kuvvetleri Sekreteri olarak aday göstereceğim. Braithwaite'nin büyük başarıları var. Onu yaptığı iyi işlerle tanıyorum" bilgisini paylaştı. 

GALLAGHER TARTIŞMALARI

Başkan Trump 17 Kasım'da Gallagher'ın rütbe tenzilini geri aldığını açıklamıştı.

Gallagher, geçen yıl kasımda, Irak'ta görev yaptığı dönemde askeri kuralları ihlal etmekten suçlu bulunmuştu.

Gallagher'in suçları arasında yaralı bir kişiyi bıçaklayarak öldürme, silahsız sivillere ateş açma, cesetlerin yanında poz verme de yer alıyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ