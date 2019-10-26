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26 Ekim 2019 Cumartesi 20:31:05 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 20:32:15

Eski Pakistan Başbakanı Şerif serbest bırakıldı

İslamabad Yüksek Mahkemesi, cezaevinde bulunan eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in, sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, kalp krizi geçiren Şerif'in sağlık durumu nedeniyle serbest bırakılmasının talep edildiği dilekçeyi bugün görüştü.

Yolsuzlukların soruşturulmasıyla görevli Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) avukatlarının Şerif'in serbest bırakılmasında sakınca görülmediği yönündeki değerlendirmelerinin paylaşılmasının ardından mahkeme, Şerif'in serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, federal hükümetin ve Lahor eyalet hükümetinin Şerif'in serbest bırakılmasına ilişkin itirazları varsa sağlık raporuyla birlikte Salı gününe kadar mahkemeye sunmasına karar verirken, Şerif'in tedavi için yurt dışına çıkamayacağına da hükmetti.

Şerif, hafta içinde dang humması şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ancak bağışıklık sistemi sorunları nedeniyle deri altı kanama yaşadığı tespit edilmişti. Tedavisi süren Şerif, bugün ise tehlikeli boyutta olmayan bir kalp krizi geçirmişti.

Şerif hakkında dün de yolsuzlukla elde ettiği paraları, sahibi olduğu fabrikaya yabancı kaynaklı yatırım yapılmış gibi göstererek akladığı iddiasıyla yargılandığı davadan sağlık sorunları nedeniyle tutuksuz yargılanma kararı çıkmıştı.

Hakkında 3 dava açıldı
Panama'da bulunan "off shore" hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı "Panama Belgeleri" skandalında adı geçen Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesince görevinden alınmıştı.

Şerif hakkında, kaynağı belli olmayan paralarla yatırım ve satın alma işlemleri yaptığı iddiasıyla 3 yolsuzluk ve rüşvet davası açılmıştı.

Bunlardan ilki olan Avenfield davası kapsamında Şerif ve ailesi yolsuzluktan elde ettikleri paralarla Londra'da lüks daireler almakla suçlanmıştı. Geçen sene sonuçlanan davada Şerif 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak 2 ay sonra adil yargılanmadığı ve delillerin yeterli olmadığı gerekçesiyle yeniden yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Şerif, aralık ayında ise Aziziye Demir Çelik Fabrikaları davasında 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski başbakanın Suudi Arabistan'daki bu fabrikanın gerçek sahibi olduğu belirtilmişti.

Şerif hakkındaki Çaudri Şeker Fabrikaları davasında ise ekim ayı başında tutuklu yargılama kararı çıkmış, Şerif'in cezaevinden alınarak NAB'de tutulmasına hükmedilmişti.

AA

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