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16 Kasım 2019 Cumartesi 19:01:51 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 19:03:36

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif koşulsuz yurt dışına çıkabilecek

Lahor Yüksek Mahkemesi, eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in, hiçbir kefalet ya da güvence vermeksizin tedavisine yurt dışında devam edebileceğine karar verdi.

Lahor Yüksek Mahkemesinde hükümetin eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in 7 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 260 bin lira) kefalet ve geri döneceğini taahhüt etmesi şartıyla tedavisi için 4 haftalığına yurt dışına çıkabileceği yönündeki kararına ilişkin duruşma bugün yapıldı.

Şerif ailesinin, hükümetin kararına itirazını görüşen mahkeme, Şerif hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için hükümete yazı yazılmasına ve Şerif'ten güvence istenmemesine hükmetti.

Karara göre, tedavisi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebilecek. Şerif'in tedavisi için yurt dışında geçireceği süre doktorların talebiyle uzatılabilecek. 

Şerif'in, duruşmada hazır bulunan kardeşi Şahbaz Şerif, "4 hafta içinde iyileşirse Pakistan'a dönüp cezasının kalanını yatacak. Düzenli olarak sağlık raporunu elçilikler aracılığıyla Pakistan'a yollayacağım. Hükümet talep ederse büyükelçilik yetkilileri gerekli incelemeleri yapabilir." diye konuştu.

Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Firdevs Aşık Avan da mahkemenin kararına saygı duyduklarını ve yazı hükümete ulaştığı anda işleme konulacağını belirtti.

Londra'da tedavi göreceği açıklanan Şerif'in sağlık durumu uçuşa uygun olmadığı için partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz tarafından ambulans uçak kiralanacak.

Şerif, geçen yıl aralık ayında 7 yıl hapis cezasına çarptırılmış, sağlık sorunları nedeniyle ekim ayında serbest bırakılmıştı. Şerif hakkında, bir diğer davada da tutuksuz yargılama kararı çıkmıştı.

Eski başbakanın tedavisi için gerekli bazı testlerin Pakistan'da yapılamaması nedeniyle yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için hükümete başvurulmuş ancak hükümet, 7 milyar Pakistan rupisi ödemesi şartıyla Şerif hakkındaki yasağın kaldırılacağını açıklamıştı.

Pakistanlı hukukçular bu bedelin yolsuzluktan yargılanan eski başbakanın geri dönmemesi halinde zararın karşılanması için bir ipotek olduğunu belirtirken, Şerif ailesi zaten kefaletle serbest kalan Şerif'ten bu paranın istenmesinin yasa dışı olduğunu ifade etmişti.

Kalp krizi geçirmişti

Hakkında yürütülen Aziziye Demir Çelik Fabrikaları davasından geçen sene 7 yıl hapse mahkum edilen Şerif, ekimde dang humması şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Şerif'e deri altı kanaması teşhisi konulmuş ancak eski Başbakan hastanede tedavi görürken kalp krizi geçirmişti.

Mahkemenin görevlendirdiği 6 doktordan oluşan heyet, Şerif'in cezaevine dönmesinin uygun olmayacağı yönünde görüş bildirirken, eski Başbakanın tedavisi için gereken testlerin bir kısmının da Pakistan'da yapılamayacağını belirtmişti.

Bu rapor üzerine Şerif, kefaletle serbest bırakılmış, tutuklu yargılandığı Çaudri Şeker Fabrikaları davasında ise hakkında kefalet ödeyerek tutuksuz yargılanma kararı verilmişti.

Şerif, bu iki dava dışında yargılandığı bir diğer davada ise önce hapis cezasına çarptırılmış, ardından adil yargılanmadığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Şerif bu davadan yargılandığı dönemde Londra'da tedavi gören eşinin yanındaydı.

Hakkında hapis cezasına hükmedilmesi nedeniyle ülkesine dönen eski Başbakanın eşi 2 ay sonra hayatını kaybetmişti.

(AA)

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