Eski Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Sani: Mutabakat, Arap Birliği açıklamasının ne denli sığ olduğunu kanıtlıyor

Eski Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Hamad bin Casim Al Sani, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yönelik Arap Birliği açıklamalarının ne Arap halklarında, ne de bu açıklamayı yayınlayan ülkelerin kendi halklarında bir karşılığı olduğunu belirtti.

Arap Birliğinin, Arap dünyasının temel meselelerini çözemediğinin altını çizen Sani, "Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan mutabakat, Arap Birliği açıklamasının ve Arap görüşünün ne denli sığ olduğunu kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü toplanan Arap Birliği, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınamış ancak Katar ve Somali sonuç bildirisine "çekince" koymuştu.

(AA)