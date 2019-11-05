  • Bist 100
    100088
  • Dolar
    5,7398
  • Euro
    6,3893
  • Altın
    277,1660
İstanbul
13 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Afgan çoban getirileceği' iddiasına yalanlama 'Afgan çoban getirileceği' iddiasına yalanlama
Eski BM Suriye Temsilcisi Mistura: Tarafları ikna için Rusya ve Türkiye'ye ihtiyaç var Eski BM Suriye Temsilcisi Mistura: Tarafları ikna için Rusya ve Türkiye'ye ihtiyaç var
Trump'ın azil soruşturmasına ilişkin belgelerin yayımlanmasına başlandı Trump'ın azil soruşturmasına ilişkin belgelerin yayımlanmasına başlandı
Dikkat Muslera var Dikkat Muslera var
Avrupa’da gülmeyi unuttuk Avrupa’da gülmeyi unuttuk
Garry isyanı Garry isyanı
Pop'un Kralı Michael Jackson'ın yaşadığı öne sürüldü Pop'un Kralı Michael Jackson'ın yaşadığı öne sürüldü
'Başınız öne eğilmesin' 'Başınız öne eğilmesin'
'Ya gidecekler ya düzelecekler' 'Ya gidecekler ya düzelecekler'
'Come to Beşiktaş Mario' 'Come to Beşiktaş Mario'
Avcı hedef büyüttü Avcı hedef büyüttü
VAR yokmuş gibi yönetim VAR yokmuş gibi yönetim
'Popun Kralı' lakaplı Jackson'ın ölmediği iddiaları yeniden alevlendi! İşte hayranlarını şoke eden video 'Popun Kralı' lakaplı Jackson'ın ölmediği iddiaları yeniden alevlendi! İşte hayranlarını şoke eden video
Anadolu'da ilk! Facebook İstasyonu o ilimize kuruluyor Anadolu'da ilk! Facebook İstasyonu o ilimize kuruluyor
Demirler motosikletin üzerine düştü! Feci şekilde can verdi Demirler motosikletin üzerine düştü! Feci şekilde can verdi
6 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi! Acı haber geldi 6 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi! Acı haber geldi
İyi Parti'li Ümit Özdağ, ağzının payını aldı! 'Biz yalanlamaktan bıktık, siz iftira atmaktan bıkmadınız' İyi Parti'li Ümit Özdağ, ağzının payını aldı! 'Biz yalanlamaktan bıktık, siz iftira atmaktan bıkmadınız'
MSB: Rasulayn’daki Allouk Su Tesisi’nde keşif faaliyetleri yapıldı MSB: Rasulayn’daki Allouk Su Tesisi’nde keşif faaliyetleri yapıldı
Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı
WhatsApp paylaşımları büyük tepki toplamıştı! O doktor açığa alındı WhatsApp paylaşımları büyük tepki toplamıştı! O doktor açığa alındı
Kuzey İrlanda'daki silahlı gruplar varlıklarını sürdürüyor Kuzey İrlanda'daki silahlı gruplar varlıklarını sürdürüyor
Gaziantep, Başkent'ten üç puanla dönüyor Gaziantep, Başkent'ten üç puanla dönüyor
Türkiye'den ABD'ye 'terör raporu' tepkisi: Kimseye söyleyecek sözü kalmamıştır Türkiye'den ABD'ye 'terör raporu' tepkisi: Kimseye söyleyecek sözü kalmamıştır
Tel Abyad ve Resulayn zarar görmedi Tel Abyad ve Resulayn zarar görmedi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Kasım 2019 Salı 00:16:38 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 00:18:42

Eski BM Suriye Temsilcisi Mistura: Tarafları ikna için Rusya ve Türkiye'ye ihtiyaç var

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'de bir sorun çıktığında görüşmelerin çökmemesi için tarafları ikna etme konusunda Rusya ve Türkiye'ye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Suriye'de 8 yıldan fazla süren iç savaşta BM'nin 3'üncü ve en uzun temsilcisi olarak görev yapan ve 2018 sonunda istifa eden Staffan de Mistura, CNN televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Anayasa komitesinin geçen hafta Cenevre'de toplanmasının ve tarafların ilk kez bir araya gelmesinin ''çok önemli'' olduğuna vurgu yapan Mistura, bu sürecin neden bu kadar uzun sürdüğüne ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

''Üzerinde uzlaşılamayan 4 isim vardı, anayasa komitesi belki geçen sene de toplanabilirdi ama bu isimler üzerinde anlaşma sağlanamadı. Oldukça sabırlı müzakerelerle bu dört isim üzerinde anlaşmak Geir Pedersen'ın bir yılını aldı. Hükümet hazır değildi ve daha güçlü bir pozisyonda olmak istiyordu diye düşünüyorum. Muhalifler ise teminat istedi.''

Rusya'nın Suriye'deki nüfuzu göz önünde bulundurulduğunda anayasa komitesine gerçekten Suriyelilerin mi öncülük ettiği sorusuna Mistura şöyle yanıt verdi:

''Suriyeliler, inanın bana hem hükümet hem muhalifler çok gururlular ve kendilerine neyin nasıl yapılacağının söylenmesinden hazzetmiyorlar. Suriye'de savaşa 8 yılda 15 ülke dahil oldu ve hepsinin taraflar üzerinde nüfuzu var. Özellikle Rusya ve İran'ın hükümet, Türkiye ve diğerlerinin ise muhalifler üzerinde nüfuzu var. Bir sorun olduğunda ise görüşmelerin çökmemesi için tarafları ikna etme konusunda Rusya ve Türkiye'ye güvenmek zorundayız.''

RUSYA'NIN ASKERİ MÜDAHALESİ "OYUNUN KURALLARINI" TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ

Rusya'nın Suriye'deki rolünün ''çok önemli'' ve en başından beri diğer ülkelere göre ''tutarlı'' olduğunu belirten Mistura, Rusya'nın Suriye'ye askeri müdahalesinin ise dengeleri ve ''oyunun kurallarını'' tamamen değiştirdiğini söyledi.

Mistura, Rusya'nın, Suriye'nin yeniden inşasını tek başına yapamayacağı için üstlenmek istemediği ve bu nedenle siyasi sürecin bir parçası olup, bu konuda çaba gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

Rusya uzun süredir Suriye'nin yeniden inşası çağrısında bulunsa da Batılı ülkeler siyasi çözüm bulunmadan yeniden inşaya maddi katkı sağlamak istemiyor.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ