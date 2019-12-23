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23 Aralık 2019 Pazartesi 16:47:32 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 16:49:51

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Trump Kuzey Kore'nin nükleer programını durdurmada ciddi değil

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, ABD Başkanı Trump'ın, Kuzey Kore'nin nükleer füzeler geliştirmesini durdurmaya kararlı olduğunu söylemesinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Eski Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Axios sitesine yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Washington yönetiminin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nükleer programını genişletme heveslerinin önüne geçme konusunda ciddi olmadığını iddia etti.

Trump'ın, Kuzey Kore'nin, ABD'yi ve müttefiklerini vurabilecek bir nükleer silah elde etmesini durdurma yönünde verdiği taahhütleri "belagat politikası" diye nitelendiren Bolton, Kim'in, ABD'nin tavizler koparma girişimlerine karşı koymaya karar vermesi halinde Washington yönetiminin "denedik, olmadı" diyeceğini ileri sürdü.

Beyaz Saray ise Bolton'ın açıklamalarına ilişkin yorumda bulunmadı.

Özellikle Venezuela ve İran konusunda Trump ile anlaşamadığı ileri sürülen Bolton, eylül ayında görevden alınmıştı. Trump, konuyla ilgili Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Bolton'ın Kuzey Kore için Libya modelini önermesini "facia" olarak nitelendirerek, bu noktadan sonra ayrıldıklarını vurgulamış, "(Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un'u bu öneriden sonra söyledikleri için suçlayamam. John Bolton ile hiçbir şey yapmak istemedi. Bu sert olma meselesi değildi. Bu, bunu söylemek için zeki olmama meselesiydi." demişti.

Bolton'ın kendileriyle aynı çizgide olmadığını ve sert olduğunu vurgulayan Trump, Bolton'ı "Bay sert adam" olarak nitelendirmişti.

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler, şubattan bu yana aksayarak sürüyor. Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı. İki lider, 26-27 Şubat'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki "silahsızlandırılmış bölge"de görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

Ekimde İsveç'te çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden kesilmişti. Pyongyang yönetimi, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartlar önermesi için yıl sonuna kadar süre tanımış, ABD'nin yaptırımlar ve baskı konusunda ısrarcı olması halinde "yeni bir yol" arayışına gireceğini açıklamıştı.

(AA)

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