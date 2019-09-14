Eski Afganistan Başbakanı Hikmetyar: Afganistan'da her gün 300 güvenlik görevlisi ölüyor

Hikmetyar, başkent Kabil'de düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, ülkede işsizlik ve yoksulluğun daha da arttığını belirtti.

Mevcut yönetimin ülkede devam eden krizi engellemekte başarısız olduğunu ifade eden Hikmetyar, "Afganistan'da her gün 300 güvenlik görevlisi ölüyor ama hükümet hala barış görüşmelerine engel olma peşinde." dedi.

Hikmetyar, mevcut yönetimin, barış için yapılan her hareket ve slogana engel olmaya çalıştığını, amaçlarının mevcut durumun devam etmesi olduğunu söyledi.

Afgan halkının, ülkenin bu durumdan kurtarılması için çalışması gerektiğini dile getiren Hikmetyar, Afgan halkının, kendi kaderini ancak kendilerinin belirleyebileceğini vurguladı.

(AA)