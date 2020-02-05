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05 Şubat 2020 Çarşamba 08:31:16 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 08:39:20

Esed'ın Türk askerlerini şehit etmişti! ABD'den son dakika Türkiye açıklaması

ABD, Suriye'nin İdlib bölgesinde sivillere yönelik yaptığı saldırılar nedeniyle Esed rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah'a tepki gösterdi. İdlib'de hayatını kaybeden Türk askerleri için de taziyede bulunan açıklamada, Türkiye ile NATO müttefikliğine vurgu yapılarak, "Türkiye'nin meşru müdafaa amaçlı eylemlerini tamamıyla destekliyoruz" denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'deki saldırılara ve Beşşar Esad rejimi tarafından Türk askerlerine yapılan saldırıya ilişkin yaptığı son dakika yazılı açıklamada, Rusya, İran rejimi ve Hizbullah'ın Suriye'nin kuzeyinde ateşkes kurulmasını doğrudan engellediğini belirterek, "Bu barbarca saldırılar sona ermeli, insani erişim sağlanmalı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca barış sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Pompeo, Esad rejiminin, İdlib'i de içeren ülke çapında ateşkesi öngören 2254 sayılı BMGK kararına uymadığı sürece, uluslararası topluma yeniden entegrasyonunu engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"

Esad rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah tarafından İdlib halkına yönelik yapılan saldırıları kınadıklarını kaydeden Pompeo, İdlib'de hayatını kaybeden Türk askerleri için de taziyede bulundu.

Pompeo, Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırının korkunç bir gerginliğe sebebiyet verdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Esad rejimi, Türk askerlerine yapılan saldırıların ardından devam ettiği saldırılarla sivilleri, kurtarma ekiplerini ve altyapıları hedef almaya devam ediyor. Bu tür eylemlerin karşısında NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanında duruyoruz ve hayatını kaybeden (askerler) için Türk Hükümeti'ne taziyelerimizi gönderiyoruz. Türkiye'nin meşru müdafaa amaçlı eylemlerini tamamıyla destekliyoruz. Bu konu hakkında Türk Hükümeti ile görüş alışverişinde bulunuyoruz."

İDLİB'DE TÜRK ASKERİNE SALDIRI

Milli Savunma Bakanlığı, dün, İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye için gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına, rejim güçleri tarafından yoğun topçu atışı ile saldırıda bulunulduğunu açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "8 şehidimiz var, bunlardan 7'si asker biri bizimle beraber çalışan sivil kardeşimiz. Onların üzüntüsünü yaşıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

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