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14 Aralık 2019 Cumartesi 17:27:54 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 17:37:04

Esed'in PKK/YPG ile pazarlığı sürüyor: İki grup arasında askeri ihtilaflı konular var

Terör örgütü PKK/YPG ile Beşşar Esed rejimi arasındaki pazarlık devam ediyor. Türkiye'nin operasyonları sonrası ağır yaralan terör örgütünün Esed'e karşı da eli zayıfladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Esed rejimi ile PKK/PYD arasında birkaç başlık altında ciddi pazarlıklar yapılıyor. Görüşmelerden olumlu sonuç çıkarsa Esed ve terör örgütü ülkeyi beraber yönetecek. Rejim, YPG/PKK işgalindeki bölgenin Ekim 2011'de çıkardığı yerel idareler kanunu çerçevesinde yönetilmesi gerektiğini savunuyor. Buna göre, söz konusu bölgede seçim yapılacak, seçilen kişiler Yerel İdareler Bakanlığına bağlı olacak.

Rejimin dışişleri bakanı Velid Muallim, Eylül 2017'de örgütle özerklik konusunu müzakere etmeye hazır olduklarını söylemişti. Bunun üzerine rejim ve örgüt arasında, Şam ve Haseke illerinde iş birliği konusunda defalarca müzakereler yapıldı ancak sonuç alınamadı.

İLK BİRLEŞME TEKLİFİNİ KABUL ETMEMİŞLERDİ

Rejim, Barış Pınarı Harekatı'yla darbe yiyen YPG/PKK'ya ekimde birleşme teklifinde bulunsa da örgüt, kendi yapısını koruma güvencesi verilmediği gerekçesiyle teklifi kabul etmedi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK ve rejim arasındaki görüşmeler sürüyor.

İKİ GRUP ARASINDA ASKERİ İHTİLAFLI KONULAR VAR

Rejim, YPG/PKK işgalindeki bölgenin Ekim 2011'de çıkardığı yerel idareler kanunu çerçevesinde yönetilmesi gerektiğini savunuyor. Buna göre, söz konusu bölgede seçim yapılacak, seçilen kişiler Yerel İdareler Bakanlığına bağlı olacak.

YPG/PKK ise özerklikte ısrar ediyor. Rejim ve örgüt arasında askeri ihtilaflar da mevcut.

ESED, PKK/YPG'NİN ORDUYA KATILMASINI İSTİYOR

Esed rejimi, YPG/PKK ve ismini kullandığı SDG'nin tüm unsurlarının orduya katılmasını isterken, örgüt ancak kendi üyelerinin oluşturacağı ayrı bir alay olarak orduya katılabilecekleri yanıtını veriyor.

Diğer yandan iki taraf da Arap aşiretleri kendi safına çekmeye çalışıyor.

AYRICALIK KARŞILIĞINDA ÇAĞRI

Rejim istihbaratının en tepe ismi olarak bilinen Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk, geçen hafta aşiret temsilcileriyle görüşüp yetki ve ayrıcalık karşılığında güçlerini orduya katma çağrısı yapmıştı.

Üç gün sonrasında ise YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani, aşiret liderleriyle toplantı düzenlemişti.

(AA)

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