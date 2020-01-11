  • Bist 100
    118664
  • Dolar
    5,8778
  • Euro
    6,5392
  • Altın
    295,0730
İstanbul
6 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mehmet Ali Erbil hastalığı ne? Mehmet Ali Erbil sağlık durumu nasıl? Mehmet Ali Erbil hastalığı ne? Mehmet Ali Erbil sağlık durumu nasıl?
MasterChef Güzide'den 7 milyon TL'lik villasına ilişkin bir açıklama daha geldi! MasterChef Güzide'den 7 milyon TL'lik villasına ilişkin bir açıklama daha geldi!
İSMEK kurs kayıtları 2020 ne zaman? İSMEK kayıtları nasıl yapılır? İSMEK kurs kayıtları 2020 ne zaman? İSMEK kayıtları nasıl yapılır?
Esed rejimi İdlib'e savaş uçaklarıyla saldırdı: 2'si çocuk 6 sivil öldü Esed rejimi İdlib'e savaş uçaklarıyla saldırdı: 2'si çocuk 6 sivil öldü
Mucize Doktor tekrar ne zaman? Mucize Doktor tekrar bölümü hangi gün? Mucize Doktor tekrar ne zaman? Mucize Doktor tekrar bölümü hangi gün?
Bakan Çavuşoğlu: Hafter'i ikna etmelerini bekliyoruz Bakan Çavuşoğlu: Hafter'i ikna etmelerini bekliyoruz
Bakan Selçuk: Biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı geri ödeme listesine aldık Bakan Selçuk: Biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı geri ödeme listesine aldık
Kuzey Yıldızı İlk Aşk bugün var mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman başlıyor? Kuzey Yıldızı İlk Aşk bugün var mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman başlıyor?
Beşiktaş'ta 6 futbolcu görüşme odasına Beşiktaş'ta 6 futbolcu görüşme odasına
Kendisine kulüp arayan Adil Rami'de son çare sözleşme feshi Kendisine kulüp arayan Adil Rami'de son çare sözleşme feshi
Son Dakika... İran Devrim Muhafızları'ndan düşürülen yolcu uçağıyla ilgili açıklama Son Dakika... İran Devrim Muhafızları'ndan düşürülen yolcu uçağıyla ilgili açıklama
Galatasaray'ın dördüncü transfer bombası Victor Wanyama Galatasaray'ın dördüncü transfer bombası Victor Wanyama
Karne günü ne zaman 2020? Okullar ne zaman kapanıyor? Karne günü ne zaman 2020? Okullar ne zaman kapanıyor?
Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit, Çekya ekibi FK Pribram'a transfer oldu Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit, Çekya ekibi FK Pribram'a transfer oldu
Son Dakika... 4’ü epilepsi olmak üzere 9 ilaç daha geri ödeme listesinde Son Dakika... 4’ü epilepsi olmak üzere 9 ilaç daha geri ödeme listesinde
Mehmet Ali Erbil'den üzücü haber! Yeniden yoğun bakımda! Mehmet Ali Erbil'den üzücü haber! Yeniden yoğun bakımda!
Strahil Popov, Hatayspor'a 2,5 yıllık imzayı attı Strahil Popov, Hatayspor'a 2,5 yıllık imzayı attı
Serdar Aziz, Beşiktaş derbisinde Vida ile girdiği pozisyonu anlattı Serdar Aziz, Beşiktaş derbisinde Vida ile girdiği pozisyonu anlattı
Samsun'da 'İlk Adımdan Kurtuluşa' sergisi açıldı Samsun'da 'İlk Adımdan Kurtuluşa' sergisi açıldı
Çaykur Rizespor, Milan Skoda ve Denys Harmash ile sözleşme imzaladı Çaykur Rizespor, Milan Skoda ve Denys Harmash ile sözleşme imzaladı
LeBron James'in tarihe geçtiği maçta Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks'i mağlup etti LeBron James'in tarihe geçtiği maçta Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks'i mağlup etti
Jesse Sekidika, Manchester United'ın kapısından dönmüş Jesse Sekidika, Manchester United'ın kapısından dönmüş
Barcelona'da teknik direktörlük koltuğuna Xavi Hernandez oturuyor Barcelona'da teknik direktörlük koltuğuna Xavi Hernandez oturuyor
Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Ocak 2020 Cumartesi 14:31:30 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 14:38:29

Esed rejimi İdlib'e savaş uçaklarıyla saldırdı: 2'si çocuk 6 sivil öldü

İlk belirlemelere göre, Esed rejiminin savaş uçaklarıyla sivil yerleşimlere saldırısı sonucu 2'si çocuk, 6 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi, sabah saatlerinden itibaren, İdlib kent merkezi, Maarratünnuman ve Serakib ilçeleri ile Han es-Sübül, Hantutin, Tel Mennis, Deyr Sünbül, Neyreb, Kefer Battih, Dadih, Mardibse, Ruveyha ve Hamdiyye köylerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İdlib kent merkezinde 2, Neyreb köyünde ise 2'si çocuk 4 sivil savaş uçaklarının bombardımanında hayatını kaybetti.

Saldırılarda çok sayıda sivil yaralanırken, devam eden hava saldırıları nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde önceki gün saat 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını bildirmişti.

Milli Savunma Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes uygulamasının, 12 Ocak saat 00.01'den itibaren başlatılacağını duyurmuştu.

İDLİB'TEKİ SON DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya’nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1600'den fazla sivil can verdi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ