Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ikinci ölümün yaşandığını açıkladı
Beşşar Esed rejimi, Suriye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ölenlerin sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu.
Esed rejiminin sağlık bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ikinci ölümün gerçekleştiği kaydedildi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, gün içinde yaptığı açıklamada, "Bu sabah itibarıyla Suriye'de 1'i ölen 10 Kovid-19 vakası var ve bu buz dağının görünen kısmı.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.
Esed rejimi, dün ülkede yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölümü açıklamıştı.
AA
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