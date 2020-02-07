Esed rejimi, İsrail savaş uçağı yerine Rus yolcu uçağına saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 6 Şubat gecesi başkent Şam'da düzenlenen İsrail hava saldırısı esnasında, Airbus-320 model 172 kişilik bir yolcu uçağının hedef olmaktan son anda kurtulduğu ifade edildi.

Açıklamada, rejime bağlı hava savunma sistemlerinin yolcu uçağını hedef aldığı, son anda kurtulan yolcu uçağının Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne zorunlu iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada Rusya, İsrail jetlerinin rejim hava savunma sistemlerine karşı sivil uçakları kalkan yaptığını da öne sürdü.

Mepa News