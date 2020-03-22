22 Mart 2020 Pazar 23:12:06 | Son Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 23:14:49
Esed rejimi ilk koronavirüs vakasını açıkladı
Beşşar Esed rejimi Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakasını açıkladı.
Beşşar Esed rejimi Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakasını açıkladı.
Esed rejiminin haber ajansı SANA'ya göre, rejimin sağlık bakanı Nizar Yazıcı, ülkeye yurt dışından dönen bir yolcuda Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.
AA
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