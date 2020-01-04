  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9760
  • Euro
    6,6718
  • Altın
    298,4690
İstanbul
4 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Diyarbakır'da büyük vurgun... 'Çiftlik kuracağız' diye geldiler, dolandırdılar Diyarbakır'da büyük vurgun... 'Çiftlik kuracağız' diye geldiler, dolandırdılar
Dayanılmaz evlat acısı çeken Diyarbakır anneleri 124. gündür nöbette Dayanılmaz evlat acısı çeken Diyarbakır anneleri 124. gündür nöbette
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Hamza: Tel Aviv dahil ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktası İran'ın menzilinde İran Devrim Muhafızları komutanlarından Hamza: Tel Aviv dahil ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktası İran'ın menzilinde
Esed rejimi İdlib'deki sivil yerleşimleri bombalamaya devam ediyor Esed rejimi İdlib'deki sivil yerleşimleri bombalamaya devam ediyor
Sırp Bakan Mihajlovic: Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek arasındaki altyapı iş birliği ivme kazandı Sırp Bakan Mihajlovic: Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek arasındaki altyapı iş birliği ivme kazandı
Türkiye fındık ihracatından 2 milyar 28 milyon dolar gelir elde etti Türkiye fındık ihracatından 2 milyar 28 milyon dolar gelir elde etti
Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih ile telefonda görüştü Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih ile telefonda görüştü
Dilenci kadının mal varlığı şaşkına çevirdi! 3 ev, 2 iş makinesi... Dilenci kadının mal varlığı şaşkına çevirdi! 3 ev, 2 iş makinesi...
Dört Hintli astronot Rusya'da eğitim görecek Dört Hintli astronot Rusya'da eğitim görecek
Ankara'da çaldığı tekerlekli sandelyeyi bir süre sonra yerine koyan hırsız serbest bırakıldı Ankara'da çaldığı tekerlekli sandelyeyi bir süre sonra yerine koyan hırsız serbest bırakıldı
Ankara'da gerçekleşen hırsızlık hikayesi! Zanlı serbest bırakıldı Ankara'da gerçekleşen hırsızlık hikayesi! Zanlı serbest bırakıldı
Bıçaklanıp, başı taşla ezilen Pınar cinayetinde, 2 sanığa tahliye Bıçaklanıp, başı taşla ezilen Pınar cinayetinde, 2 sanığa tahliye
BMC'den Tunus'a zırhlı araç ihracatı BMC'den Tunus'a zırhlı araç ihracatı
TSE'den ihracatçıya küresel pazarda 'belgeli' destek TSE'den ihracatçıya küresel pazarda 'belgeli' destek
Et ve Süt Kurumu 2017'den bu yana kadar 100 bin ton "indirimli" et sattı Et ve Süt Kurumu 2017'den bu yana kadar 100 bin ton "indirimli" et sattı
Hazine arazilerinin kiralanmasında kadın ve genç girişimcilere öncelik Hazine arazilerinin kiralanmasında kadın ve genç girişimcilere öncelik
10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 121 gözaltı kararı var 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 121 gözaltı kararı var
Sosyal medyadan hakarette hat sahibi de sorumlu olacak Sosyal medyadan hakarette hat sahibi de sorumlu olacak
Tarihi mahallenin geçim kaynağı 'Soğanlı Bebeği' Tarihi mahallenin geçim kaynağı 'Soğanlı Bebeği'
Kütahya'da yaralı şah kartal tedavi altına alındı Kütahya'da yaralı şah kartal tedavi altına alındı
İlkokul mezunu kadın çobanın 'tek dostu' kitapları İlkokul mezunu kadın çobanın 'tek dostu' kitapları
İstanbul Havalimanı'nda Uganda'dan gelen 77 kaçak bufalo boynuzu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda Uganda'dan gelen 77 kaçak bufalo boynuzu ele geçirildi
Büyükçekmece'de bir otel odasında 2 kişi ölü halde bulundu Büyükçekmece'de bir otel odasında 2 kişi ölü halde bulundu
Afganistan, İran ve ABD'ye sağduyu çağrısında bulundu Afganistan, İran ve ABD'ye sağduyu çağrısında bulundu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Ocak 2020 Cumartesi 17:29:31 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 17:30:19

Esed rejimi İdlib'deki sivil yerleşimleri bombalamaya devam ediyor

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları sürüyor.

Esed ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Maarratünnuman ilçe merkezi ile Marşimşe, Tel Mennis, Şeyh İdris, Marşimarin, Deyr Şarki, Babulin ve Hamdiyye köylerine sabah saatlerinden itibaren yoğun hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, sivil kayıpların olup olmadığını kontrol etmek için saldırıların yaşandığı noktalara intikal etti.

Bugünkü bombardımanlarda henüz ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

Saldırılar sürerken, sivillerin ise Türkiye sınır hattına yakın bölgelere kaçışları devam ediyor.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolünde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın gerçekleştirdiği 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesi kararlaştırılan 4 bölgeden İdlib hariç kalanları Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. Bombardımanlarda bin 600'den fazla sivil can verdi.

İdlib gerginliği azaltma bölgesini hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık bir milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ