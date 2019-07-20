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20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:07:17 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:07:58

Esed rejimi güçleri Han Şeyhun'u 'haritadan silme' peşinde

Esed rejimi güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Han Şeyhun ilçesine iki gündür yüzlerce hava ve kara saldırısı düzenledi.

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya’ya ait savaş uçakları, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki Han Şeyhun ilçesine iki gündür yoğun saldırı düzenliyor.

Esed rejimi uçakları ve onun kara güçleri ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, son iki günde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki Han Şeyhun'u yüzlerce kez havadan hedef aldı.

Söz konusu güçler, karaya atış yapan silahlarla da ilçe merkezini vurdu.

Şubat ayından itibaren süren saldırılar nedeniyle ilçenin neredeyse tümüyle boşaltılmış olması, can kaybının önüne geçti.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerleşimdeki yaşam merkezlerinin (camiler, su istasyonları, okullar ve sağlık tesisleri) hizmet veremez hale geldiğini söyledi.

Yusuf, "Han Şeyhun'da sadece hayvanlar yaşıyor olmasına rağmen hava ve kara saldırıları durmadı. Savaş uçakları iki günde onlarca hava saldırısı düzenledi. Rejim ve destekçileri Han Şeyhun'u haritadan silmeye çalışıyor." dedi.

Han Şeyhun, 4 Nisan 2017'deki kimyasal silah katliamıyla dünyanın gündemine oturmuştu. Rejimin saldırısında, 100'den fazla sivil ölmüştü.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Rejim güçleri, Rusya'nın yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de Ankara ve Moskova yönetimleri arasında imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Söz konusu tarihten itibaren Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

(AA)

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