Esed’den İdlib’de katliam hazırlığı
Beşar Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Suriye'nin kuzeyinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yeni bir saldırı düzenlemek için askeri sevkıyat yapıyor.
Rejim, Hama'nın kuzey ve batı kırsalından İdlib'in güney ve güneydoğusundaki cephe hatlarına çok sayıda askeri ekipman, mühimmat ve yabancı terörist sevk etti. Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise bir milyon 42 bini aştı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Şili Devlet Başkanı, halkın ekonomik sorunlarını anlamadığı için özür diledi
- Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmanın ardından ABD'den dikkat çeken görüşme
- Avam Kamarası'ndan Boris Johnson'a yeni darbe
- ABD Savunma Bakanı Mark Esper: Türkiye bir NATO müttefiki ve bir NATO müttefiki ile savaşa girecek değiliz