Esed’den İdlib’de katliam hazırlığı

Rejim, Hama'nın kuzey ve batı kırsalından İdlib'in güney ve güneydoğusundaki cephe hatlarına çok sayıda askeri ekipman, mühimmat ve yabancı terörist sevk etti. Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise bir milyon 42 bini aştı.