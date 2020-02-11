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11 Şubat 2020 Salı 08:22:12 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 08:24:48

Esad rejiminin yaptığı alçak saldırının intikamı anında alındı

Suriye’de sivilleri katletmeye devam eden rejim güçleri bölgede göçü ve insanlık dramını engellemek için bulunan TSK’nın kurduğu Taftanaz üssüne saldırdı, 5 asker şehit düştü. Türkiye anında ve misliyle karşılık verdi. Yoğun ateş altına alınan 115 rejim hedefinde 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

Suriye'de günlerdir İdlib'e kanlı saldırılar düzenleyen ve sivillerin üzerine bomba yağdırarak katliam yapan Esad rejimi ile destekçileri dün alçakça bir girişimde daha bulundu. TSK'nın bölgedeki sivillerin korunması, barış ve huzurun tesisi için İdlib merkezi çevresine kurduğu 3 üsten biri olan Taftanaz'a rejim güçlerince topçu ateşiyle saldırı düzenledi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rejim tarafından yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir" denildi. Saldırıda yaralanan 5 asker helikopterle Hatay'a getirilerek tedavi altına alındı.

Hain saldırıda şehit düşen 5 askerin, uzman onbaşılar İbrahim Halil Açıkgöz, Enes Alper, Davut Özcan, İbrahim Albayrak ve Fatih Saylak olduğu bildirildi.

"ŞANLI ORDUMUZ GEREKENİ YAPMAYA DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır. Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş, düşmen hedefleri derhal ortadan kaldırılarak şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır" açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Şanlı ordumuz gerekeni yapmaya devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da şehitler için taziye mesajı yayınladılar.

İNTİKAM ALINDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan akşam yapılan yazılı açıklamada da saldırıya anında ve misliyle mukabele edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, ilk bilgilere göre 101 rejim unsuru etkisiz hale getirilmiştir. 3 tank ve 2 top/ havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca bir helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir. Belirlenen hedeflere atışlar devam etmektedir." Açıklamada, "Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmamış, bırakılmayacaktır" ifadesine de yer verildi.

Öte yandan TSK güçleri dün rejim güçlerinin işgali altındaki Serakip'e doğru yürüyüşünü sürdürdü. Sadece son bir hafta içerisinde İdlib ve çevresine bin 500'den fazla zırhlı araç ve 5 bine yakın komando gönderildi. TSK'nın Mastume, Sermin, Esad rejiminin son saldırısının gerçekleştiği Taftanaz Havaalanı'nda üssü bulunuyor.

BÖLGEDEKİ BİRLİKLERDEN SINIRA BÜYÜK SEVKIYAT

Şanlıurfa'daki birliklerden önceki gece sınıra gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü araçların bulunduğu konvoy, dün sabaha karşı Gazinatep İslahiye'ye ulaştı. Farklı bölgelerdeki birliklerden gönderilen askeri konvoy da dün Hatay'a gitti.

ABD'DEN TAZİYE

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, şehitler için taziye dileğinde bulunarak, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" açıklamasını yaptı.

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