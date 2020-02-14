14 Şubat 2020 Cuma 17:15:11 | Son Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 17:17:31
Esad rejimi Halep'in Atarib ilçesini vurdu: 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı
Esad rejiminin Halep'in batısındaki Atarib ilçesine düzenlediği topçu saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı.
Esad rejimi, Halep'in batısındaki Atarib ilçesine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken 5 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekibi yaralıları hastaneye kaldırdı.
İHA
- İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
- Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
- ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır
- Almanya'dan İdlib ve Esed açıklaması! Savunmasız insanların ölümünü göze alıyor