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01 Ekim 2019 Salı 01:03:34 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 01:05:09

Eş-Şebab Somali'de ABD ve Avrupa güçlerine saldırdı

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab, ABD ve Avrupa askeri güçlerine yönelik iki ayrı intihar saldırısı düzenledi. ABD'nin, terör örgütüne yönelik hava saldırılarında ise 10 militan etkisiz hale getirildi.

Somali Aşağı Şabel bölgesi güvenlik yetkililerden Yusuf Abdurrahman, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'ya 100 kilometre mesafede bulunan ABD üssünde eğitim amaçlı kullanılan Balidogle Askeri Havaalanına bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Abdurrahman, olayda ölü ya da yaralı olmadığını, patlamadan sonra silah sesleri duyulduğunu kaydetti.

Öte yandan Mogadişu'da görev yapan İtalya barış gücü konvoyu da bomba yüklü başka bir araçla hedef alındı.

Görgü tanıklarına göre olayda çok sayıda sivil yaralandı.

Saldırıları terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

ABD'DEN KARŞI SALDIRI

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan yazılı açıklamada ise Eş-Şebab terör örgütünün ABD güçlerine düzenlediği intihar saldırısının ardından ABD'nin de örgüte hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı, Eş-Şebab'ın düzenlediği saldırıya cevaben ve öz savunma adına militanlara yönelik iki saldırı gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Eş-Şebab'ın düzenlediği saldırıda hiçbir ABD personelinin zarar görmediği vurgulanan açıklamada, ABD'nin saldırılarında ise 10 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

AA

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