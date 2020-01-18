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18 Ocak 2020 Cumartesi 19:03:25 | Son Güncelleme: 18 Ocak 2020 Cumartesi 19:06:44

Ersin Tatar KKTC'de Nisan 2020'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi, Nisan 2020'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine partinin genel başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ile katılacağını duyurdu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Merkezi'nde yapılan toplantının ardından Parti Meclisinden, Genel Başkan ve Başbakan Tatar'ın cumhurbaşkanlığı adaylığının oy birliğiyle kabul edildiği açıklandı. 

Tatar, daha sonra yaptığı konuşmada, Parti Meclisi üyelerine teşekkür ederek, "Bu mücadele hepimizin mücadelesidir. Bu yarışa oy birliğiyle beni uygun görmeniz beni çok mutlu etti. Ben UBP'nin adayıyım, bununla gurur duyuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin KKTC için çok önemli bir yarış olacağını belirten Tatar, "Birlikte çalışacağız ve en iyi oyla bu seçimi kazanacağız. Halkımızın bizden büyük beklentileri var. Gazamız mübarek olsun." diye konuştu.

Tatar, UBP’nin Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük'ten sonra üçüncü cumhurbaşkanı adayı olduğunu da hatırlattı.

Ersin Tatar kimdir?

Tatar, 1960'da Lefkoşa'da doğdu. Lise öğrenimini İngiltere'de tamamlayan Tatar, 1982'de Cambridge Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.

1982-1986 yıllarında Price Waterhouse isimli şirketin İngiltere'deki merkez ofisinde çalışan Tatar, Chartered Accountant (mali müşavir) unvanını aldı.

Ersin Tatar, 1986-1991 yıllarında İngiltere'de PollyPeck Firmasında, 1991-1992 yıllarında Ankara'da FMC-Nurol Savunma Sanayi AŞ'de finansman müdürü olarak çalıştı.

1992-2001 yıllarında İstanbul'da Show TV'de Genel Koordinatörlük yapan Tatar, 1996'da KKTC'nin ilk özel televizyon kanalı "Kanal T"yi kurdu.

Ersin Tatar, 2003'te KKTC'ye dönerek, UBP'den siyasete girdi. 19 Nisan 2009 erken genel seçimlerinde UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçildi.

4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Maliye Bakanı görevine getirilen Tatar, 27 Mayıs 2010'da kurulan İrsen Küçük hükümetinde de bu görevini sürdürdü.

KKTC'de 28 Temmuz 2013 erken genel seçimlerinde yeniden UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçilen Ersin Tatar, 8. dönemde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı yaptı.

Tatar, 7 Ocak 2018 erken genel seçimlerinde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi. 27-28 Ekim 2018'deki UBP Kurultayında Hüseyin Özgürgün ile ikinci tura kalan Ersin Tatar, Özgürgün'ün yarıştan çekildiğini açıklamasıyla genel başkan seçildi.

Ersin Tatar, geçen yıl mayısta kurulan UBP-Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini sürdürüyor.

(AA)

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