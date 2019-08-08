Erşat Salihi: Türkmenler, Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduğu için terörün hedefi oldu

Salihi, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nde (ORSAM) düzenlenen "Kerkük’te Güncel Gelişmeler ve Türkmenlerin Durumu" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, Iraklı Türkmenlerin durumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığının hem Türkmenler için hem de Irak'ın bütünlüğü için sorun teşkil ettiğinin altını çizen Salihi, Türkiye'nin Irak merkezi hükümeti ile ilişkilerini güçlendirmesinin Ankara'nın bölgedeki çıkarları açısından önem arz ettiğini vurguladı.

Salihi, Irak halkını oluşturan tüm unsurların eşit olduğunu söyleyerek "Türkmenlerin tıpkı Araplar, Kürtler ve diğer unsurlar gibi bir bütünün ayrılmaz bir parçası olarak Irak'ın anayasasında ve devlet yönetiminde hak ettiği yere gelmesi, Türkiye'nin de güvenliği açısından hayati bir önemdedir." ifadelerini kullandı.

PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin Irak'taki ilk hedefinin Türkmen bölgeleri olduğunu savunan Salihi, "Terör örgütleri ilk Telafer bölgesini hedef aldı. Telafer hedef alındıktan sonra Sincar'a gidildi. PKK hala bölgede faaliyetlerine devam ediyor." şeklinde konuştu.

"Irak siyasetinde Türkmenlere yeterince yer verilmiyor"

Salihi, Irak siyasetinde Türkmenlere yeterince yer verilmediğini belirtti.

Türkmenlerin terörün her zaman ilk hedefi olduklarını vurgulayan Salihi, "Türkmenler olarak Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduğumuz için en çok biz terörün hedefi olduk." dedi.

Salihi ayrıca uluslararası kamuoyunun Irak Türkmenlerini görmezden geldiğini belirterek "Sincar'daki Ezidilerin başına ne kadar bela geldiyse Türkmenlerin de başına geldi ancak Türkmenlerin başına gelenler kamuoyuna yansımadı." ifadelerini kullandı.

DEAŞ'ın, Telafer'de yaklaşık 400 Türkmen kadını esir aldığını hatırlatan Salihi, bunu herkesin bilmesine rağmen uluslararası kamuoyunda gündeme getirilmediğini söyledi.

Salihi, Telafer'de yaşananlara ışık tutulmadığını ifade ederek "Hedef o bölgede terörün yerleşmesiydi." dedi.

(AA)