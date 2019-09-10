10 Eylül 2019 Salı 21:05:52 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 21:07:03
Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Ermenistan'ın kuzeyinde, Gürcistan sınırı yakınındaki Taşir kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ermenistan'ın kuzeyinde, Gürcistan sınırı yakınındaki Taşir kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Taşir kentinin 11 kilometre batısı olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin yerin 7,6 kilometre derininde gerçekleştiği belirtildi.
Deprem Türkiye'de sınır illerinde de hissedildi.
(AA)
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