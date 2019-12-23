Ermenistan'a Rus TOR füzesi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada, “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Rus yapımı yüksek teknoloji ürünü TOR-M2KM hava savunma füze sistemine sahip oldu” dedi. TOR-M2KM'nin 2019 yılında üretildiğini belirten Paşinyan, “Sayı konusunda bilgi vermek istemiyorum, çünkü bu devlet sırrıdır” yorumunda bulundu. Yaklaşık 140 hedefi algılayabilen TOR-M2KM, orta ve uzun menzilli seyir füzelerini, İHA’ları, uçak ve helikopterleri engelleyebiliyor.