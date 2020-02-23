23 Şubat 2020 Pazar 11:27:47 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 11:41:51
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ülkesinde madara oldu
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın şahsına münhasır yöntemi dalga konusu oldu. Paşinyan, resmi açıklamalarındaki olumlu ve olumsuz haberlerde iki ayrı ifade belirten görsel kullanması ülkede ti'ye alındı.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan Başbakanlık sitesinde yayınlanan iyi ve kötü haberlerde kullanılmak üzere iki ayrı fotoğraf çektirdi.
Başbakanlık sitesinde Paşinyan'ın olumlu haberlerde gülerken, kötü haberlerde somurturken verdiği poz kullanılıyor. Paşinyan'ın resmi siteden böyle bir yöntem kullanması ülkede gündem oldu. Çok sayıda Ermeni, Paşinyan'ın yöntemini eleştirerek, söz konusu durumla alay etti.
İHA
- Ermenistan Başbakanı Paşinyan ülkesinde madara oldu
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