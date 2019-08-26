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26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:14:17 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:16:31

Ermeni lobisinin hayalleri suya düştü

Amerika’da en güçlü lobilerin başında gelen Ermeni lobisinin 1915 olaylarına ilişkin yürüttüğü faaliyetleri mahkemeden döndü. Ermenilerin 1915 olayları dönemine ilişkin aileleri adına istedikleri tazminatlar ve araziler için açtıkları davalarda Kaliforniya Temyiz Mahkemesi ret kararı verdi. Mahkemenin hükmü, benzer talepler karşısında Türkiye lehinde emsal teşkil edecek.

ABD’deki Ermenilerin 1915 olayları dönemine ilişkin aileleri adına istedikleri tazminatlar ve araziler için açtıkları davalarda California Temyiz Mahkemesi ret kararı verdi. California’daki İlk Derece Mahkemesi’nin 2013 yılında Türkiye lehindeki ret kararından sonra Temyiz Mahkemesi de tazminat taleplerini reddetmiş oldu. Böylece ABD yargısı, ABD’deki Ermenilerin Türkiye aleyhinde yıllardır devam eden tazminat ve toprak taleplerine ilişkin defteri büyük ölçüde kapatmış oldu.Karar, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni taleplerine ilişkin bir dönüm noktası niteliği taşıyor ve ileride emsal teşkil edebilir.

2010’DA BAŞVURUYU YAPTI

Ermeni kökenli ABD vatandaşları Garbis Davoyan ve Hrayr Turabian tarafından 29 Temmuz 2010’da, Alex Bakalian, Anais Haroutunian ve Rita Mahdessian tarafından ise 10 Aralık 2010’da Kaliforniya Eyaleti Bölge İdare Mahkemesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Merkez Bankası ve Ziraat Bankası aleyhinde açılan iki ayrı tazminat davasına temyiz aşamasında ret kararı verildi.

TAZMİNAT VE ARAZİ İSTİYORLARDI

ABD mahkemelerinde 9 yıl süren yargı sürecinde davayı açan Ermeni kökenli ABD vatandaşları, Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1915 olayları sırasında ailelerinin mal varlıkları ve arazilerine el koyulduğu, hazine ve devlet bankaları lehine haksız kazanç sağlandığını iddia ediyordu. Davalarda, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlali açısından mirasçıların uğradığı zararların tazmini isteniyordu.

MAHKEME: YARGILAMA YAPILAMAZ

Türk bankaları tarafından yapılan savunmada egemen bağışıklık ilkesi temel alındı. Savunmada ABD hukuk sisteminde yer alan 1976 tarihli “Yabancı Egemen Bağışıklıkları Yasası” uyarınca yargılama yapılamayacağı belirtildi. Davacı taraflar ise bu yasanın kamulaştırma ve ticari faaliyetlere dair istisnai hükümlerinin uygulanması gerektiğini, böylelikle yabancı devlet ya da bankaların yargılanabileceğini iddia etti.

9 yılın ardından Türkiye haklı bulundu

Kaliforniya Eyaleti Bölge İdare Mahkemesi, 26 Mart 2013’te aldığı kararda, özetle iddianın yargılamaya konu edilemeyecek ve özü itibariyle siyasi bir mesele olduğu sonucuna varmıştı. Türkiye lehindeki bu karar Ermeni diasporasını durdurmadı. Mahkeme, Ermenilerin tarihi iddialarına ilişkin olarak ise herhangi bir incelemeye girmeden dava konusu talepleri oy birliği ile reddetti.

Soykırım yalanını kabul eden ülkeler

1915 olaylarını 'soykırım' kabul olarak kabul eden kanun ilk kez 1965 yılında Uruguay'da kabul edildi. 1965'ten bu yana Uruguay'ı bugün Almanya'nın sözde soykırım olayını tanımasıyla 28 ülke daha takip etti. ABD'de ise 43 eyalette aynı karar çıktı. İşte 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan ülkeler.

(Yeni Şafak)

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