Erken öten horoz davayı kazandı

Saint-Pierre-d’Oleron adlı bir kasabada yaşayan ve sahibi tarafından Maurice ismi verilen horoz, gürültülü bir şekilde öttüğü gerekçesiyle hakkında açılan davadan zaferle çıktı. Mahkeme nüfusun 7 bini geçmesine rağmen bölgenin ‘kırsal’ olarak adlandırılacağına karar verdi ve Maurice’in ötmeye devam etmesine hükmetti.

(Star)