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17 Ocak 2020 Cuma 10:06:21 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 10:17:20

Erkek çocuklara tecavüz eden papaz kiliseyi suçladı

Fransa'da cinsel istismarda bulunduğunu kabul eden Lyon Katolik Kilisesi'nin eski papazı Bernard Preynat kiliseyi suçladı. Eski papaz Preynat, erkeklerden ilgi duyduğunu kilisenin bilmesine rağmen kendisini papaz yaptığını söyledi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Preynat'ın cinsel istismarla suçlandığı dava ikinci gününde devam ediyor. Lyon Katolik Kilisesi'nin eski papazı Bernard Preynat, kiliseyi istismara eğilimi konusundaki uyarılarını dikkate almamakla suçladı.

HASTA OLDUĞUMU SÖYLEDİKLERİ HALDE BENİ PAPAZ YAPTILAR

Preynat, duruşmada "Daha 14 yaşında dersteyken, (erkek çocuklara karşı) ilgi duyduğumu biliyordum. Bana hasta olduğumu söylediler ama benden kurtulmak istediler ve beni başka bir seminere gönderdiler. Bana yardım etmeliydiler, beni papaz yaptılar." dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Kiliseyi istismara eğilimi konusundaki uyarılarını dikkate almamakla suçlayan Preynat, hakkındaki cinsel istismar suçlamalarını kabul etti.

Preynat'ın kurbanı olduğunu belirten kişiler de mahkemede ifade verdi. 

İKİ KURBANI İNTİHAR ETMİŞ

Bu arada, France 24'ın haberinde, Preynat'ın iki kurbanının daha önce intihar ettiği vurgulandı.

Fransa'da Ocak 2016'da Bertrand Virieux isimli kişi, kilisede yaşadığı taciz skandalı hakkında 45 yıl sonra itiraflarda bulunmuştu. Daha sonra çok sayıda mağdur ortaya çıkarak Virieux'ün başkanlığını yaptığı "Hür söz" isimli derneğe katılmıştı. Bernard Preynat'ın kurbanı olduğunu söyleyenlerin sayısının artmasıyla skandal ülke çapında duyulmuştu.

GÖREVDEN ALMAK YERİNE BAŞKA BÖLGEYE ATAMIŞLAR

Lyon Katolik Kilisesi Kardinali Philippe Barbarin ise Preynat'ın suçlarını örttüğü gerekçesiyle sorgulanmıştı. Barbarin, 2009'da hakkında suçlamalar olan Preynat'ı görevden almak yerine başka bir bölgeye atamış, papaz 6 ay sonra da eski görev bölgesine dönmüştü. Preynat, hakkındaki suçlamaları kabul etmesine rağmen 2015'e kadar görevinin başında kalmaya devam etmişti.

AA

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