"Erdoğan'la çok iyi ilişkilerimiz var"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde habercilere açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın 13 Kasım'da yapılması planlanan Beyaz Saray ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin Trump, “Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la iyi ilişkilerimiz var. (ABD ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptığı anlaşma) Ateşkes çok iyi uygulandı” açıklamasında bulundu.

‘PETROLÜ SEVİYORUM’

Trump, Suriye'deki ABD askerlerinin evlerine dönmesini istediğini vurgulayarak, “(Türkiye-Suriye sınırı) Sınırı başkaları kontrol etsin. Biz petrolü güvence altına aldık. Petrolü seviyorum. Kürtler (YPG/PKK) ile çalışıyoruz. Türkiye’yle çalıyoruz. Birçok ülkeyle çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

SORUŞTURMA DÜZMECE

Kendisi hakkında açılan azil soruşturmasını da “düzmece” olarak nitelendiren Trump, “Yanlış hiçbir şey yapmamış bir başkanı azledemezsiniz” değerlendirmesinde bulundu.