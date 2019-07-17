  • Bist 100
    99806.2
  • Dolar
    5,6871
  • Euro
    6,3881
  • Altın
    258,4570
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Meteorolojiden sağanak uyarısı Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden 3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Meteorolojiden 3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
'Hamas ile Suriye rejimi arasında ilişki yok' 'Hamas ile Suriye rejimi arasında ilişki yok'
Galatasaray, Jean Michael Seri'yi KAP'a bildirdi Galatasaray, Jean Michael Seri'yi KAP'a bildirdi
İran Meclis Başkan Yardımcısı'ndan Lübnan'a ziyaret İran Meclis Başkan Yardımcısı'ndan Lübnan'a ziyaret
Sri Lanka Cumhurbaşkanı terör saldırılarının faillerinin idamını istiyor Sri Lanka Cumhurbaşkanı terör saldırılarının faillerinin idamını istiyor
TSK PKK'nın Irak'taki yayılmacı politikasının önünü kesti TSK PKK'nın Irak'taki yayılmacı politikasının önünü kesti
Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba harcadığı Benjamin Tetteh, Reims'e transfer oluyor Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba harcadığı Benjamin Tetteh, Reims'e transfer oluyor
Adnan Oktar Örgütü'nün hakimleri bile fişlediği ortaya çıktı! Davaları etkiliyorlardı... Adnan Oktar Örgütü'nün hakimleri bile fişlediği ortaya çıktı! Davaları etkiliyorlardı...
Erbil'deki saldırıya AB ve ABD'den ilk açıklama: Kınıyoruz... Erbil'deki saldırıya AB ve ABD'den ilk açıklama: Kınıyoruz...
Tır şoförünün 'kuş yuvası' duyarlılığı ödüllendirildi Tır şoförünün 'kuş yuvası' duyarlılığı ödüllendirildi
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Sami Khedira'dan flaş Türkiye kararı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Sami Khedira'dan flaş Türkiye kararı
UNESCO sertifikalı Kula Jeoparkı yeniden tescil sürecinde UNESCO sertifikalı Kula Jeoparkı yeniden tescil sürecinde
Bakan Koca: Elif bebeğin durumu her geçen gün iyiye gidiyor Bakan Koca: Elif bebeğin durumu her geçen gün iyiye gidiyor
İngiltere'den Rusya'ya MH17 çağrısı İngiltere'den Rusya'ya MH17 çağrısı
Fatih'te çıkan yangın söndürüldü Fatih'te çıkan yangın söndürüldü
Milan'ın Juventus'a yaptığı Merih Demiral teklifi reddedildi Milan'ın Juventus'a yaptığı Merih Demiral teklifi reddedildi
Myanmar'da anayasa değişikliği destekçileri sokağa çıktı Myanmar'da anayasa değişikliği destekçileri sokağa çıktı
Erbil'deki hain Saldırıyı PKK mı yaptı? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi Erbil'deki hain Saldırıyı PKK mı yaptı? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi
Sivasspor, Ganalı Isaac Cofie'yi transfer etti Sivasspor, Ganalı Isaac Cofie'yi transfer etti
Galatasaray ve Beşiktaş'a şok! Takip ettikleri genç golcü 40 milyon euro çıktı Galatasaray ve Beşiktaş'a şok! Takip ettikleri genç golcü 40 milyon euro çıktı
Balıkçılar, bir şişe içerisinde 50 yıl önce yazılmış mesaj buldular Balıkçılar, bir şişe içerisinde 50 yıl önce yazılmış mesaj buldular
Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Gökhan Töre sağlık kontrolünden geçti Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Gökhan Töre sağlık kontrolünden geçti
Eski kralın, uğruna tahtı bıraktığı güzellik kraliçesinden ayrıldığı iddia edildi Eski kralın, uğruna tahtı bıraktığı güzellik kraliçesinden ayrıldığı iddia edildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:19:26 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:29:40

Erbil'deki saldırıya AB ve ABD'den ilk açıklama: Kınıyoruz...

Türk diplomatın şehit edildiği Erbil'deki silahlı saldırıya ilişkin AB ve ABD'den ilk açıklamalar geldi. Açıklamada AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Türkiye'ye taziyelerini iletirken ABD'nin Ankara Büyükelçiliği "saldırıyı kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın silahlı saldırıda şehit edilmesi dolayısıyla taziyelerini bildirdi.

Berger, AB Türkiye Delegasyonunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın Erbil kentinde Türk Konsolosluğunun bir görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Berger, "En içten taziyelerimizi sunarken, kalben ve tüm dualarımızla Türkiye'nin ve merhumun ailesi ile sevenlerinin yanında olduğumuzu ifade ederiz." ifadesini kullandı.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirilmişti.

"SALDIRIYI KINIYORUZ"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden Türkiye Başkonsolosluğu görevlisinin ailesi, yakınları ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi yer aldı. Açıklamada, "Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." denildi.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirilmişti.

(AA)

Adnan Oktar Örgütü'nün hakimleri bile fişlediği ortaya çıktı!
Galatasaray, Jean Michael Seri'yi KAP'a bildirdi
"Elif bebeğin durumu her geçen gün iyiye gidiyor"
Erbil'deki saldırıya AB ve ABD'den ilk açıklama: Kınıyoruz...
Erbil'deki hain Saldırıyı PKK mı yaptı? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi
'Kuş yuvası' duyarlılığı ödüllendirildi
Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Erbil'deki saldırıyla ilgili ilk açıklama
"Türkiye'nin tepkisi çok sert olacak"
Son dakika... Erbil'de restorana silahlı saldırı!
Son Dakika Haberi... Erbil'deki saldırıya ilişkin flaş açıklama
Öğrenciler tercih yaparken hangi hususlara dikkat etmeli? Eğitim uzmanı uyardı
Sinop'ta arkeologları şaşırtan iskelet
Son dakika... Hrant Dink davasında karar!
Havalimanı işgal davasında karar
Beşiktaş, 2 yıldır peşindeydi! Yıldız futbolcunun transferinde mutlu son
Son dakika... Bakanlık duyurdu: Pençe harekatında ele geçirildi
İşte Kıbrıs açıklarındaki Yavuz sondaj gemisinden ilk görüntüler
Boris'den tartışma yaratacak sözler!
NATO'nun gizli raporu ifşa oldu! İlginç Türkiye detayı...
Krala taht bıraktıran Rus güzellik kraliçesi ilk kez konuştu
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ