Erbil saldırısını haberleştirmek isteyen Al Jazeera muhabirleri darbedildi

Al Jazeera televizyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil'deki menfur saldırıyı takip etmek isteyen kanalın Erbil Ofis Müdürü Ahmed Zavitey ile beraberindeki ekibin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı güvenlik güçlerince darbedildiği belirtildi.

Açıklamada, IKBY Gazeteciler Sendikasına olayla ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme ve son dönemde gazetecilere karşı artan bu tür ihlallerin sona ermesi çağrısında bulunuldu.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

(AA)