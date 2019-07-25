Enes İdlib'deki katliamları belgelerken şehit oldu'

Suriye'de Sivil Savunmanın (Beyaz Baretliler) medya çalışmalarını yürüten ve Anadolu Ajansı için de serbest habercilik yapan 23 yaşındaki Enes Diyab, 21 Temmuz'da Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırısında görev başındayken yaşamını yitirmişti.

İdlib'in sesini duyuran Enes Diyab Rus saldırısında öldü



Diyab'ın mesai arkadaşı Kutayni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyab'ın hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Kutayni, "Enes'in ölmesi bizim için büyük bir kayıp. Enes, Esed rejimi ve destekçilerinin katliamlarını belgelerken şehit oldu. Yokluğundaki acı her gün daha da artıyor." dedi.

Enes'in Han Şeyhun’daki "katliamları" belgelerken şehit düştüğünü kaydeden Kutayni, "Enes gitti ancak onun rejim ve destekçilerinin katliamlarına ilişkin çektiği ve belgelediği dosyalar kaldı. Enes’i öldüren suçlu serbest dolaşırken, Enes aramızdan ayrıldı." diye konuştu.

Kutayni, Diyab'ın 4 yıldır Sivil Savunmanın medya çalışmalarında yer aldığını anımsatarak "Enes hakkında ne söylesem azdır. Hedeflerine ulaşmak için bütün riskleri göze alırdı. Bizimle işe başlamadan önce Beyaz Baretlileri çok severdi. Hayali bizimle çalışmaktı. Hayali gerçek oldu." ifadelerini kullandı.

"Korkusuzdu, cesurdu, defalarca yaralandı"



Kutayni, Diyab ile pek çok göreve gittiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Enes çok güçlü bir insandı. Korkusuzdu, cesurdu, defalarca yaralandı. Onunla çok sayıda saldırıdan kurtulduk. Han Şeyhun'daki kimyasal silah saldırısında da yaralanmıştı. Saldırıda insanları kurtarmaya çalışırken gazdan etkilenmişti."

Enes'in, geçen sene rejim saldırısında ayağından yaralanarak Türkiye'de tedavi edildiğini hatırlatan Kutayni, "Hiç korkmazdı. Bizleri düşünürdü hep. Riskli işlerde 'senin çocuğun var, sorumluluklarınız var sen gelme' derdi ve kendisi beni götürmezdi." diye konuştu.

Enes Diyab



Sivil Savunmanın medya çalışmalarını yürüten ve AA için de serbest habercilik yapan 23 yaşındaki Enes Diyab, Rusya'nın 21 Temmuz'da Han Şeyhun ilçesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.

Diyab, geçen sene rejim saldırısında ayağından yaralanmış ve tedavisi Türkiye'de yapılmıştı.

Diyab'ın İdlib'deki saldırılarda çektiği çok sayıda fotoğraf ve video, dünyanın önde gelen basın yayın organlarınca yayımlanmıştı. Bekar olan Diyab'ın ailesi, İdlib'de ikamet ediyor.

(AA)