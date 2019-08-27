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27 Ağustos 2019 Salı 19:17:53 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 19:21:08

Endonezya'nın yeni başkentinin konumu daha az risk taşıyor

Endonezya'nın yeni başkenti daha az doğal afet riski taşıyan diğer eyalet ve bölgelere ortalama uzaklıktaki stratejik alanda yer alacak.

Endonezya'nın yeni başkenti, Borneo Adası'nın doğusunda coğrafi olarak ülkenin merkezi konumundaki stratejik alanda kurulacak.

Endonezya hükümeti, nüfus, altyapı ve doğal afet riski gibi sorunlar nedeniyle yerini değiştirme kararı aldığı başkent Cakarta'yı nüfusun yaklaşık yüzde 60'nın yaşadığı Cava Adası'nın kuzeyinde Malezya ve Brunei Sultanlığı ile paylaştığı Borneo Adası'na taşıyacak.

Batısında Sumatra, doğusunda Sulawesi ve güneyinde Cava Adası'nın yer aldığı Borneo Adası üzerinde Endonezya'nın 5 eyaletinden biri olan Doğu Kalimantan, yaklaşık 3,5 milyon nüfusuyla ülkenin 34 eyaleti arasında nüfus büyüklüğü bakımından 19. sırada bulunuyor.

Ekonominin başta kömür olmak üzere madencilik ve petrole dayalı olduğu eyalette tarım ve turizm de gelişen sektörler arasında gösteriliyor.

Yeni başkentin kurulacağının açıklandığı Kuzey Penajam Paser ve Kutai Kartanegara, gelişmekte olan Doğu Kalimantan eyaletinin başkenti Samarinda ve Balikpapan kentine de yakın mesafede bulunuyor.

Doğu Kalimantan'ın seçilmesindeki nedenler

Taşıma planıyla ilgili uzun süren çalışmalar ve yer araştırması sonrası eyaletteki Kuzey Penajam Paser ve Kutai Kartanegara'yı da kısmen içine alan bölgenin seçilmesinde, şehrin kurulacağı alanın daha az doğal afet riski taşıması ve mesafe olarak ülkenin ortasında yer alması gösteriliyor.

Büyük kısmı kamuya ait olan bölgenin, oturmuş altyapısı, Balikpapan ve Samarinda gibi gelişmiş kentlerin yakınında bulunması buranın tercih edilmesinde rol oynadı.

Yeni başkent otonom olmayacak

İçişleri Bakanı Tjahjo Kumolo, yaptığı açıklamada, yeni başkentin, otonom bölge, şehir ya da bölge idaresi olmayacağını belirterek, idari başkent olarak hizmet verecek şehrin bulunduğu bölgenin idaresine bağlı olacağını ifade etti.

Bakan Kumolo, başkentin ekonomik faaliyetlerin yarısından fazlasını gerçekleştiren Cava Adası'ndan taşınacak olsa da Cakarta'nın ticari ve finans merkezi olarak hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

Ulusal Kalkınma Planlaması Ajansı da Başkanlık Sarayı, meclis, bakanlıklar, güvenlik gücü, yüksek eğitim enstitüleri, adli makamlar, büyükelçilikler ve merkez bankası gibi çeşitli kurum ve hükümet organlarının taşınacağı yeni başkentin inşasına 2020'nin sonunda başlanacağını duyurdu.

İlk taşınma işlemine 2024'te başlanacak projede harcanacak yaklaşık 33 milyar doların yüzde 19'u devlet fonundan, geri kalanı ise kamu-özel ortaklığı ve özel yatırım desteğiyle karşılanacak.

Devlet Başkanı Joko Widodo, ilgili bakan ve yetkililer ile ortak düzenlediği dünkü basın toplantısında, artan nüfus, altyapı, trafik, temiz su ve hava kirliliği ile kentin hızla su seviyesinin altına inmesi gibi sorunlar nedeniyle başkenti Doğu Kalimantan'a taşıma kararı aldıklarını açıklamıştı.

260 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın dördüncü kalabalık ülkesi Endonezya'da hükümet, altyapı sorunu olmayan ve sadece merkez hükümet için hizmet sağlayan yeni bir başkent kurmak istiyor.  

(AA)

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