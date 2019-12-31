Endonezya'nın devi uyandı

2 BİN METRE YÜKSEĞE ÇIKTI

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Anak Krakatau Yanardağı’ndan püsküren kül ve dumanın, yanardağın kraterinden 2 bin metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı. Patlama nedeniyle en yüksek ikinci seviye alarm durumunun devam ettiğini açıklayan yetkililer, yanardağ kraterini çevreleyen 2 kilometrelik alanda faaliyette bulunulmaması çağrısı yaptı. Cava ve Sumatra Adası arasındaki Sunda Boğazı’nda, 22 Aralık'ta Anak Krakatau Yanardağı’ndaki patlamalar nedeniyle oluşan tsunamide 437 kişi yaşamını yitirmişti.