Endonezyalı gazeteciler Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasını istiyor

Endonezya'da medyanın önde gelen isimleri, geçen yıl İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda katledilen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinin aydınlatılması gerektiğini belirtti.

Ülkenin en büyük medya gruplarının editör ve yöneticileri, Kaşıkçı cinayeti ve akabinde yürütülen soruşturmaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Tempo Dergisi Baş Editörü Abdul Manan, Kaşıkçı cinayetinde adaletin henüz yerini bulmadığını ve olayın faillerinin ceza almadığını vurgulayarak, "Cemal Kaşıkçı cinayetinde şu ana kadar yürütülen soruşturma memnun edici değil. Olayın arkasındaki gerçek faillere halen dokunulmadı." diye konuştu.

Cinayetin sorumlularının ceza alması için uluslararası toplumun ortaklaşa Suudi Arabistan'a baskı yapması gerektiğini belirten Manan, "korkunç bir şekilde öldürülen" Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu sadece Suudi yetkililerin bildiğini ifade etti.

Manan ayrıca, cinayetin içinde olduğu iddia edilen ''başlıca aktörlere'' Suudi Arabistan'da halen dokunulmadığının görüldüğünün altını çizdi.

Jakarta Post Baş Editörü ve Endonezya Bağımsız Gazeteciler Birliği'nin (AJI) kurucularından Ati Nurbaiti de bir gazetecinin dünyanın gözü önünde korkunç bir cinayete kurban gitmesinin şokunu yaşadığını söyledi.

Nurbaiti, Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrılması ve kimyasal madde kullanılarak yok edildiği iddiası karşısında da nutkunun tutulduğunu dile getirdi.

Kontan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Barly Haliem Noe de ''Dünya, Cemal Kaşıkçı cinayeti içinde yer alan aktörlerin aydınlatılması konusunda Suudi Arabistan'a baskı yapmalı.'' dedi.

Suara haber sitesinin Baş Editörü Suwarjono da cinayete ilişkin tüm kanıtların ortada durduğu halde hala gerçek faillerin ortaya çıkarılmadığını ifade etti.

Suwarjono, Suudi yönetiminin cinayetin aydınlatılması konusunda dürüst davranması gerektiğine vurgu yaptı.

AA