  • Bist 100
    103509
  • Dolar
    5,7155
  • Euro
    6,2668
  • Altın
    274,1650
İstanbul
14 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş pas ve taktik çalıştı Beşiktaş pas ve taktik çalıştı
Can Yaman defteri kapandı Can Yaman defteri kapandı
Bir oturuşta 4 pide, 2 tabak mantı yiyor Bir oturuşta 4 pide, 2 tabak mantı yiyor
ABD'den kıtalararası balistik füze denemesi ABD'den kıtalararası balistik füze denemesi
Tableti telefonu kenara bırakın, çocuğunuzu Etnospor’a götürün Tableti telefonu kenara bırakın, çocuğunuzu Etnospor’a götürün
Somali'de çifte bombalı saldırı: 6 ölü Somali'de çifte bombalı saldırı: 6 ölü
Adalet Bakanlığından iş birliği protokolü Adalet Bakanlığından iş birliği protokolü
ABD'de 19 sivil toplum kuruluşundan Kaşıkçı için adalet çağrısı ABD'de 19 sivil toplum kuruluşundan Kaşıkçı için adalet çağrısı
Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
DTÖ'den ABD lehine Airbus kararı DTÖ'den ABD lehine Airbus kararı
Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Okan Buruk: Avrupa Ligi'ni önemsiyoruz, maça ideal 11 ile çıkacağız Okan Buruk: Avrupa Ligi'ni önemsiyoruz, maça ideal 11 ile çıkacağız
Gri Listede aranan terörist Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi Gri Listede aranan terörist Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi
Kardeşiyle yine küstü Kardeşiyle yine küstü
TEOG şampiyonunun sır ölümü TEOG şampiyonunun sır ölümü
Havlıcanla unutkanlıktan kurtulun Havlıcanla unutkanlıktan kurtulun
Abdullah Avcı: 5 senede 5 farklı oyun kurgusu oynatan bir teknik adamım Abdullah Avcı: 5 senede 5 farklı oyun kurgusu oynatan bir teknik adamım
Endonezyalı gazeteciler Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasını istiyor Endonezyalı gazeteciler Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasını istiyor
Hollanda'da Kaşıkçı'nın adı sokağa verildi Hollanda'da Kaşıkçı'nın adı sokağa verildi
Önce yaya nöbeti Önce yaya nöbeti
Ağlatan tesadüf Ağlatan tesadüf
OGS’yle otobüs yolculuğu pahalıya patladı OGS’yle otobüs yolculuğu pahalıya patladı
Askerlerimizin kanı yerde kalmadı Askerlerimizin kanı yerde kalmadı
ABD tezleriyle PKK'ya kalkan ABD tezleriyle PKK'ya kalkan

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ekim 2019 Çarşamba 19:04:12 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 19:04:59

Endonezyalı gazeteciler Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasını istiyor

Endonezyalı medya editörleri, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasını istiyor.

Endonezya'da medyanın önde gelen isimleri, geçen yıl İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda katledilen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinin aydınlatılması gerektiğini belirtti.

Ülkenin en büyük medya gruplarının editör ve yöneticileri, Kaşıkçı cinayeti ve akabinde yürütülen soruşturmaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Tempo Dergisi Baş Editörü Abdul Manan, Kaşıkçı cinayetinde adaletin henüz yerini bulmadığını ve olayın faillerinin ceza almadığını vurgulayarak, "Cemal Kaşıkçı cinayetinde şu ana kadar yürütülen soruşturma memnun edici değil. Olayın arkasındaki gerçek faillere halen dokunulmadı." diye konuştu.

Cinayetin sorumlularının ceza alması için uluslararası toplumun ortaklaşa Suudi Arabistan'a baskı yapması gerektiğini belirten Manan, "korkunç bir şekilde öldürülen" Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu sadece Suudi yetkililerin bildiğini ifade etti.

Manan ayrıca, cinayetin içinde olduğu iddia edilen ''başlıca aktörlere'' Suudi Arabistan'da halen dokunulmadığının görüldüğünün altını çizdi.

Jakarta Post Baş Editörü ve Endonezya Bağımsız Gazeteciler Birliği'nin (AJI) kurucularından Ati Nurbaiti de bir gazetecinin dünyanın gözü önünde korkunç bir cinayete kurban gitmesinin şokunu yaşadığını söyledi.

Nurbaiti, Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrılması ve kimyasal madde kullanılarak yok edildiği iddiası karşısında da nutkunun tutulduğunu dile getirdi.

Kontan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Barly Haliem Noe de ''Dünya, Cemal Kaşıkçı cinayeti içinde yer alan aktörlerin aydınlatılması konusunda Suudi Arabistan'a baskı yapmalı.'' dedi.

Suara haber sitesinin Baş Editörü Suwarjono da cinayete ilişkin tüm kanıtların ortada durduğu halde hala gerçek faillerin ortaya çıkarılmadığını ifade etti.

Suwarjono, Suudi yönetiminin cinayetin aydınlatılması konusunda dürüst davranması gerektiğine vurgu yaptı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ