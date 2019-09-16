Endonezya'daki orman yangınlarıyla ilgili 185 kişi gözaltına alındı
Endonezya'da çeşitli eyaletlerde devam eden yangınları çıkardıkları gerekçesiyle 185 kişi gözaltına alındı.
Endonezya'nın çeşitli eyaletlerinde yaklaşık 2 aydır devam eden orman yangınlarına sebep olmakla suçlanan 185 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Ulusal Emniyet Sözcüsü Dedi Prasetyo, 6 eyalette devam eden orman yangınlarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Prasetyo, soruşturma kapsamında yangınları başlattıklarından şüphelenilen 185 kişinin gözaltına alındığını ifade ederek, ormanları koruma kanununa göre, suçlu bulunanların azami 10 yıla kadar hapis cezası alabileceğini vurguladı.
Sumatra ve Borneo Adası'nda yangınların meydana getirdiği dumanın etkili olduğu bölgelerde, artan hava kirliliği halkın sağlığını olumsuz etkilerken, bazı kentlerdeki okullarda eğitime ara verildi.
Bazı eyaletlerde ise duman nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor.
Yangınlara, özellikle mayıs-eylül arasında yaşanan kurak mevsimin yanı sıra çiftçilerin devletin izni olmadan arazi açma ve anız yakmak amacıyla yaktığı ateşler neden olabiliyor.
AA
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