  • Bist 100
    97886.4
  • Dolar
    5,8076
  • Euro
    6,4659
  • Altın
    278,9980
İstanbul
13 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
Endonezya'da yeni hükümet kuruldu Endonezya'da yeni hükümet kuruldu
NYT ve Washington Post Beyaz Saray'a giremeyecek NYT ve Washington Post Beyaz Saray'a giremeyecek
Dışişleri: Pompeo YPG'lilerin çekildiği bilgisini teyit etti Dışişleri: Pompeo YPG'lilerin çekildiği bilgisini teyit etti
Trump'tan yeni Suriye açıklaması Trump'tan yeni Suriye açıklaması
Tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Terim’den Falcao fırçası Terim’den Falcao fırçası
'Şampiyonluk primi isterim' 'Şampiyonluk primi isterim'
Vedat, Slimani ve Frey’i yakaladı Vedat, Slimani ve Frey’i yakaladı
'Hocanın sonuna kadar arkasındayım' 'Hocanın sonuna kadar arkasındayım'
Fatih Terim'den maç sonu olay açıklamalar Fatih Terim'den maç sonu olay açıklamalar
Abdurrahim Albayrak Belhanda'ya sahip çıktı Abdurrahim Albayrak Belhanda'ya sahip çıktı
Paris Saint-Germain, Club Brugge'e gol oldu yağdı Paris Saint-Germain, Club Brugge'e gol oldu yağdı
Terör devleti projesi çöpe atıldı Terör devleti projesi çöpe atıldı
Trump'ın Özel Temsilcisi Jeffrey'den 'Türkiye' itirafı Trump'ın Özel Temsilcisi Jeffrey'den 'Türkiye' itirafı
Taraftarlardan Younes Belhanda'ya tepki Taraftarlardan Younes Belhanda'ya tepki
Andone: 'En azından 1 puanı hak ettik' Andone: 'En azından 1 puanı hak ettik'
TSK-MİT'ten ortak operasyon! Sözde üst düzey iki yönetici etkisiz hale getirildi TSK-MİT'ten ortak operasyon! Sözde üst düzey iki yönetici etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır Milli Savunma Bakanlığı: Bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır
Fernando Muslera kaybın sebebini açıkladı Fernando Muslera kaybın sebebini açıkladı
Zidane: 'Galatasaray sayısız zorluk çıkardı' Zidane: 'Galatasaray sayısız zorluk çıkardı'
Portakal'ın 'ters kelepçe' yalanı elinde patladı! İşte Jandarma'dan videolu yanıt Portakal'ın 'ters kelepçe' yalanı elinde patladı! İşte Jandarma'dan videolu yanıt
Portakal'ın 'ters kelepçe' yalanı elinde patladı! İşte Jandarma'dan videolu yanıt Portakal'ın 'ters kelepçe' yalanı elinde patladı! İşte Jandarma'dan videolu yanıt
Avam Kamarası'ndan Boris Johnson'a yeni darbe Avam Kamarası'ndan Boris Johnson'a yeni darbe

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Ekim 2019 Çarşamba 07:34:41 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 07:38:17

Endonezya'da yeni hükümet kuruldu

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yeni hükümeti oluşturan kabine listesini açıkladı.

Ülkede ikinci dönem görevi başlayan Devlet Başkanı Widodo, yaptığı açıklamada, yeni kabinesindeki 34 bakanı kamuoyuna duyurdu.

Başkanlık Sarayı'nda yapılan törenle 2019-2024 döneminde yer alacak kabine üyeleri basına tanıtılırken, Widodo'nun başkanlık seçimindeki rakibi Gerindra Partisi Başkanı Prabowo Subianto'nun Savunma Bakanlığı görevine getirilmesi dikkati çekti.

Ulusal Emniyet Müdürü Tito Karnavian'ın İçişleri Bakanlığı, emekli eski general Fachrul Razi'nin Din İşleri Bakanlığı ve mobil ulaşım uygulaması Gojek'in kurucusu Nadiem Makarim'in de Eğitim ve Kültür Bakanlığına getirilmesi sürpriz olarak nitelendirildi.

Yeni kabineye 18 yeni isim dahil olurken, eski kabinede yer alan 16 bakandan bazılarının ise yeri değişti.

Yeni kabinede, Retno Marsudi Dışişleri Bakanı, Airlangga Hartarto Ekonomi Koordinasyon Bakanı, Muhammed Mahfud MD Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı, Sri Mulyani Indrawati Maliye Bakanı, Terawan Agus Putranto Sağlık Bakanı, Edhy Prabowo Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanı, Siti Nurbaya Çevre ve Orman Bakanı ve Agus Suparmanto Ticaret Bakanı olarak görev yapacak.

16 partinin yer aldığı milletvekili seçiminde, 9 parti yüzde 4 barajını aşarak Temsilciler Meclisine (DPR) girmeye hak kazanırken, Widodo'nun üyesi olduğu ve mecliste birinci parti olarak yer alan Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) 128 milletvekili çıkarmıştı.?

Widodo'ya karşı başkanlık seçimini kaybeden Prabowo Subianto'nun başkanı olduğu ana muhalefetteki Gerindra Partisinin ise 78 milletvekili bulunuyor.

Meclise giren Endonezya Hizmet Partisi (Golkar) 85, Milli Demokrat Parti (NasDem) 59, Ulusal Uyanış Partisi (PKB) 58, Demokrat Parti (DP) 54, Müreffeh Adalet Partisi (PKS) 50, Milli Görev Partisi (PAN) 44 ve Birleşik Kalkınma Partisi (PPP) de 19 sandalyeyle temsil ediliyor.

17 Nisan'daki devlet başkanlığı ve milletvekili seçiminde, oyların yüzde 55,5'ini alarak ikinci kez devlet başkanı seçilen Widodo'nun görev süresi 2024'te sona erecek.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ